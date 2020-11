特朗普突撤換國防部長Mark Esper

【KTSF】

特朗普總統周一突然辭退國防部長Mark Esper,指派國家反恐中心總監Christopher Miller出任代理國防部長一職。

特朗普周一在推文中稱,Esper已被解僱,感謝他的服務,他說Miller會做出一番成績。

特朗普並沒有指派副國防部長David Norquist出任代理國防部長一職,而是選擇Miller出任該職位。

總統大選過後,美國主流媒體周六報導特朗普敗選,拜登亦在周三晚宣告勝選,但特朗普一直拒絕承認落敗。

傳統上,成功連任的總統撤換內閣成員是常見的事,當中包括撤換國防部長,但連任失敗的總統,通常會基於保持國安穩定為由,會保留國防部高層直至下任總統宣誓就任。

