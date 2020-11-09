特朗普突撤換國防部長Mark Esper

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特朗普總統周一突然辭退國防部長Mark Esper，指派國家反恐中心總監Christopher Miller出任代理國防部長一職。

特朗普周一在推文中稱，Esper已被解僱，感謝他的服務，他說Miller會做出一番成績。

特朗普並沒有指派副國防部長David Norquist出任代理國防部長一職，而是選擇Miller出任該職位。

總統大選過後，美國主流媒體周六報導特朗普敗選，拜登亦在周三晚宣告勝選，但特朗普一直拒絕承認落敗。

傳統上，成功連任的總統撤換內閣成員是常見的事，當中包括撤換國防部長，但連任失敗的總統，通常會基於保持國安穩定為由，會保留國防部高層直至下任總統宣誓就任。

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