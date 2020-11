泰國警方用水炮驅散前往大皇宮示威者

【有線新聞】

泰國曼谷局勢再趨緊張,近萬名反政府示威者,試圖前往大皇宮遞交請願信,要求泰王與人民對話。警方發射水炮驅散,最少3人受傷。

大批示威者打算前往大皇宮,遇上警方路障,有人上車將其中一輛巴士駛開。警方發射水炮驅散,制止示威者繼續前行。

今次是泰國爆發反政府示威以來,第二次動用水炮。部分人走避,據報有人成功突圍,走到大皇宮對開的皇家田廣場。

約一小時後,示威者重新佔據大皇宮附近馬路,不少人撐起雨傘,用鐳射筆照向警員。

示威者再將多輛警方用作路障的巴士駛走,部分人嘗試拆走警方鐵絲網陣,防暴警員手持長盾戒備。

數以千計示威者,這日是要向泰王上書,他們由民主紀念碑出發,遊行往大皇宮的王室宮務處遞交請願信,再轉交泰王哇集拉隆功,要求泰王開心見誠與示威者對話,商討化解當前局勢。

警方一早嚴陣以待,禁止民眾在王室建築物對開150米集會。

