泰國警方用水炮驅散前往大皇宮示威者

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泰國曼谷局勢再趨緊張，近萬名反政府示威者，試圖前往大皇宮遞交請願信，要求泰王與人民對話。警方發射水炮驅散，最少3人受傷。

大批示威者打算前往大皇宮，遇上警方路障，有人上車將其中一輛巴士駛開。警方發射水炮驅散，制止示威者繼續前行。

今次是泰國爆發反政府示威以來，第二次動用水炮。部分人走避，據報有人成功突圍，走到大皇宮對開的皇家田廣場。

約一小時後，示威者重新佔據大皇宮附近馬路，不少人撐起雨傘，用鐳射筆照向警員。

示威者再將多輛警方用作路障的巴士駛走，部分人嘗試拆走警方鐵絲網陣，防暴警員手持長盾戒備。

數以千計示威者，這日是要向泰王上書，他們由民主紀念碑出發，遊行往大皇宮的王室宮務處遞交請願信，再轉交泰王哇集拉隆功，要求泰王開心見誠與示威者對話，商討化解當前局勢。

警方一早嚴陣以待，禁止民眾在王室建築物對開150米集會。

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