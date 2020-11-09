中國內地學者認為拜登當選不會影響美國對華大方向

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有中國內地外交學者認為，拜登當選不會影響美國對華的大方向，但中國對美國的政策反而可能會有所改變。

經過連日的點票，美國大選由拜登奪得總統寶座。相隔半個地球，中國的民眾同樣很興奮，微博上，不少人慶祝特朗普敗選，有人說要放鞭炮慶祝，有人稱呼拜登做「拜振華」，寓意他會振興中華，甚至有人說，無論哪個贏，最後都肯定是中國贏，因為中國已經走上發展自身技術的道路。

不過有內地外交學者認為，拜登當選都不會影響美國對華的大方向，外交學院國際關係研究所教授周永生說：「我覺得拜登要是當選的話，他也不會放鬆對中國的打壓，但是拜登的思路和特朗普的思路有所不同，拜登的思路主要是聯合盟國，對中國進行更長遠的制約。拜登的政策基本上可以看作有奧巴馬政策的影子，奧巴馬當年在亞太地區搞戰略再平衡，主要靠亞太地區的國家對中國進行制約，方式不同，形式不一樣，但實際上都是要實現美國的國家利益。」

他認為美國換了領導人，中國可能會隨之改變對美國的政策，甚至在貿易上讓步，換取美國放軟對香港和台灣問題的態度。

周永生說：「這個可能性是存在的，因為外交就是相互妥協、相互讓步，特朗普完全不想讓步，想讓中國單方面讓步，我覺得這個也是不公平的。兩個人執政風格不一樣，政策也會有一定差異，所以中國必須根據新領導人的政策模式、政策風格來調整自己的風格。」

人民大學國際關係學院教授時殷弘就認為，拜登在香港、台灣和新疆等問題上不會和特朗普有太大分別，甚至會有過之而無不及，又指拜登會相當大程度上修補美國在歐洲和東亞太平洋的同盟關係，從而主導一個較全面的反華統一戰線。

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