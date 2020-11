中國內地學者認為拜登當選不會影響美國對華大方向

【KTSF】

有中國內地外交學者認為,拜登當選不會影響美國對華的大方向,但中國對美國的政策反而可能會有所改變。

經過連日的點票,美國大選由拜登奪得總統寶座。相隔半個地球,中國的民眾同樣很興奮,微博上,不少人慶祝特朗普敗選,有人說要放鞭炮慶祝,有人稱呼拜登做「拜振華」,寓意他會振興中華,甚至有人說,無論哪個贏,最後都肯定是中國贏,因為中國已經走上發展自身技術的道路。

不過有內地外交學者認為,拜登當選都不會影響美國對華的大方向,外交學院國際關係研究所教授周永生說:「我覺得拜登要是當選的話,他也不會放鬆對中國的打壓,但是拜登的思路和特朗普的思路有所不同,拜登的思路主要是聯合盟國,對中國進行更長遠的制約。拜登的政策基本上可以看作有奧巴馬政策的影子,奧巴馬當年在亞太地區搞戰略再平衡,主要靠亞太地區的國家對中國進行制約,方式不同,形式不一樣,但實際上都是要實現美國的國家利益。」

他認為美國換了領導人,中國可能會隨之改變對美國的政策,甚至在貿易上讓步,換取美國放軟對香港和台灣問題的態度。

周永生說:「這個可能性是存在的,因為外交就是相互妥協、相互讓步,特朗普完全不想讓步,想讓中國單方面讓步,我覺得這個也是不公平的。兩個人執政風格不一樣,政策也會有一定差異,所以中國必須根據新領導人的政策模式、政策風格來調整自己的風格。」

人民大學國際關係學院教授時殷弘就認為,拜登在香港、台灣和新疆等問題上不會和特朗普有太大分別,甚至會有過之而無不及,又指拜登會相當大程度上修補美國在歐洲和東亞太平洋的同盟關係,從而主導一個較全面的反華統一戰線。

