San Leandro警方公開警員槍傷男子片段

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣San Leandro警方公佈一段由警員隨身攝錄機拍攝的畫面，與上個月警員捲入的一宗槍擊案，導致一名男子受重傷的案件有關，由於畫面不適合兒童觀看，敬請家長留意。

這起槍擊事件發生在10月24日晚上11點55分，在San Leandro的137街與Bancroft Avenue交界附近，兩名警員正在尋找一名當日早些時候追緝的男嫌犯。

警方稱，43歲的John Berry開著一輛銀色車，從他們後邊駛過，然後停下來，開著車頭燈，並在車內舉槍對準警員，警員才開槍還擊打傷Berry，不過上述過程在警方公佈的視頻中看不到。

槍擊案發生後，警方911電話接到一名女子報警，表示她的未婚夫可能中槍。

該名女子稱，槍擊案發生之前，某人在車裡一直跟蹤她，她就跑進車裡，Berry則去外面巡視是否有情況。

警方說，Berry可能以為沒有任何標誌的警車，就是跟蹤他未婚妻的人。

警方的聲明還稱，Berry說他無法放下槍，是因為他的手指卡在槍的扳手處，但是警方這段視頻中也看不到，Berry中槍後，警方走近躺在地上的Berry，發現他手指流血，而且手槍卡在他的手上，Berry胸部中三槍，其中兩顆子彈穿過胸膛，警方立即將他送醫治療。

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