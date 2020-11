San Leandro警方公開警員槍傷男子片段

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣San Leandro警方公佈一段由警員隨身攝錄機拍攝的畫面,與上個月警員捲入的一宗槍擊案,導致一名男子受重傷的案件有關,由於畫面不適合兒童觀看,敬請家長留意。

這起槍擊事件發生在10月24日晚上11點55分,在San Leandro的137街與Bancroft Avenue交界附近,兩名警員正在尋找一名當日早些時候追緝的男嫌犯。

警方稱,43歲的John Berry開著一輛銀色車,從他們後邊駛過,然後停下來,開著車頭燈,並在車內舉槍對準警員,警員才開槍還擊打傷Berry,不過上述過程在警方公佈的視頻中看不到。

槍擊案發生後,警方911電話接到一名女子報警,表示她的未婚夫可能中槍。

該名女子稱,槍擊案發生之前,某人在車裡一直跟蹤她,她就跑進車裡,Berry則去外面巡視是否有情況。

警方說,Berry可能以為沒有任何標誌的警車,就是跟蹤他未婚妻的人。

警方的聲明還稱,Berry說他無法放下槍,是因為他的手指卡在槍的扳手處,但是警方這段視頻中也看不到,Berry中槍後,警方走近躺在地上的Berry,發現他手指流血,而且手槍卡在他的手上,Berry胸部中三槍,其中兩顆子彈穿過胸膛,警方立即將他送醫治療。

