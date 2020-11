【KTSF】

俄羅斯克里姆林宮表示,總統普田現階段不會祝賀拜登勝選,直至美國總統大選的法律挑戰獲得解決,以及官方公布結果為止。

美國主流媒體周六報導拜登勝選後,普田是暫時仍未對此表態的少數國家領袖之一,目前中國、墨西哥、巴西和土耳其都仍未表態。

特朗普陣營揚言會在日內提出法律挑戰,並拒絕承認落敗,他指稱這次大選有大規模的欺詐發生,但迄今仍未提出證據。

2016年特朗普勝選時,普田馬上向特朗普道賀,但要指出的是,當年民主黨對手希拉莉在大選翌日已承認落敗。

