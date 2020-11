加州將為小商業提供低利貸款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

帶您關心小商業補助計畫的兩項消息,加州新推出的「加州重建基金」將提供小商業低利貸款,很快就會開放申請,另外,獲得聯邦薪資保障計畫PPP的小商家,如果貸款金額在5萬元以下,可以使用簡化表格,申請免還款。

疫情期間,不少小商業申請到薪資保障計畫PPP貸款,僱主基本上將六成以上貸款金額用在支付員工薪資,就可以申請免還貸款,等於是免費補助,不過有不少小商業主反應,對有關規定存在疑問,尤其是表格上的截止日期不一致。

Asian Inc.加州小商業技術援助計劃黃文傑說:「第一個問題是,甚麼時候之前要申請免還,大家就要看他自己的貸款的條款是怎麼樣,一般來將要在你開始還款之前就要申請。」

黃文傑表示,許多華裔小商業申請到的PPP貸款,多數在5萬元或以下,這些業主可以用聯邦政府推出的簡化表格3508S向貸款銀行提交。

黃文傑說:「這個只是一頁紙,他主要就是問你,你的錢有沒有按照PPP貸款的規定去花,然後你簽個字,就這樣,很簡單,很簡單。」

5萬元以上的PPP貸款,則仍要使用較複雜的表格。

另一方面,加州州長辦公室撥款5千萬和私人機構捐助的款項,成立一項全新的加州重建基金California Rebuilding Fund,提供加州的小商業低利貸款、免費法律諮詢,以及攸關小商業在疫情期間的法規資訊服務。

其中低利貸款的部分由加州政府提供,95%擔保,金融機構只需承擔5%風險,預計下周很快會開放公司規模,在50人以下的小商業申請有條件限制。

黃文傑說:「疫情之前要合法營業,而且一直都在,要是經濟重開以後,他要一直都有在營業,因為他這個貸款主要是給小商業繼續維持營業,幫助他們營業。」

有意申請的小商業,必須透過http://caloanfund.org網站提出申請。

黃文傑說:「在網站上面你要填一個很簡單的表格,就看你的小商業是不是符合他的要求的標準,要是符合他的要求的話,他會聯繫你,就告訴你可以到哪一家銀行繼續辦理貸款的申請,利息應該是4.25%左右。」

商家可聯繫非牟利組織Asian Inc取得免費協助,詳請可致電(650) 416-1638。

