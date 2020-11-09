加州將為小商業提供低利貸款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

帶您關心小商業補助計畫的兩項消息，加州新推出的「加州重建基金」將提供小商業低利貸款，很快就會開放申請，另外，獲得聯邦薪資保障計畫PPP的小商家，如果貸款金額在5萬元以下，可以使用簡化表格，申請免還款。

疫情期間，不少小商業申請到薪資保障計畫PPP貸款，僱主基本上將六成以上貸款金額用在支付員工薪資，就可以申請免還貸款，等於是免費補助，不過有不少小商業主反應，對有關規定存在疑問，尤其是表格上的截止日期不一致。

Asian Inc.加州小商業技術援助計劃黃文傑說：「第一個問題是，甚麼時候之前要申請免還，大家就要看他自己的貸款的條款是怎麼樣，一般來將要在你開始還款之前就要申請。」

黃文傑表示，許多華裔小商業申請到的PPP貸款，多數在5萬元或以下，這些業主可以用聯邦政府推出的簡化表格3508S向貸款銀行提交。

黃文傑說：「這個只是一頁紙，他主要就是問你，你的錢有沒有按照PPP貸款的規定去花，然後你簽個字，就這樣，很簡單，很簡單。」

5萬元以上的PPP貸款，則仍要使用較複雜的表格。

另一方面，加州州長辦公室撥款5千萬和私人機構捐助的款項，成立一項全新的加州重建基金California Rebuilding Fund，提供加州的小商業低利貸款、免費法律諮詢，以及攸關小商業在疫情期間的法規資訊服務。

其中低利貸款的部分由加州政府提供，95%擔保，金融機構只需承擔5%風險，預計下周很快會開放公司規模，在50人以下的小商業申請有條件限制。

黃文傑說：「疫情之前要合法營業，而且一直都在，要是經濟重開以後，他要一直都有在營業，因為他這個貸款主要是給小商業繼續維持營業，幫助他們營業。」

有意申請的小商業，必須透過http://caloanfund.org網站提出申請。

黃文傑說：「在網站上面你要填一個很簡單的表格，就看你的小商業是不是符合他的要求的標準，要是符合他的要求的話，他會聯繫你，就告訴你可以到哪一家銀行繼續辦理貸款的申請，利息應該是4.25%左右。」

商家可聯繫非牟利組織Asian Inc取得免費協助，詳請可致電(650) 416-1638。

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