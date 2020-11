輝瑞指初步顯示新型肺炎疫苗保護率達九成

【有線新聞】

新型肺炎疫苗研發再有進展,美國藥廠輝瑞有份研製的疫苗,第三期臨床試驗初步顯示,保護率至少達九成,藥廠計劃本月底在美國申請緊急使用。

輝瑞與德國藥廠BioNTech合作研發的新型肺炎疫苗,7月起在美、德等六個國家進行最後階段臨床試驗。

4萬3千多名參與者分別接種疫苗與安慰劑,「疫苗組」注射兩劑疫苗,兩次接種相隔三周,團隊在第二次接種後7天,觀察有多少人發病及確診,兩組受試者共有94人染疫。

少於一成確診者來自「疫苗組」,反映疫苗保護率至少達九成,遠高於美國食品及藥物管理局,要求的五成水平,全部人沒有嚴重不良反應。

這次是全球十多款,進行第三階段臨床測試的疫苗中,首次有藥廠公布成果,藥廠預期疫苗至少具一年效力,但強調測試仍未結束,實際保護率仍有待確認,測試亦有「缺陷」,就是未能偵測無徵狀感染者。

美國當局要求必須在參與試驗者接種第二劑疫苗後,觀察至少兩個月。輝瑞預計本月稍後可達標,屆時將申請緊急使用。

美國、英國等多個國家都有預購輝瑞疫苗,輝瑞預計年底可生產5,000萬劑。

不過這款疫苗,必須在攝氏零下80度低溫儲存,物流運輸會是一大難題。

