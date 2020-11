【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Mountain View警察局長Max Bosel宣佈下個月退休,華裔副警察局長熊士諒(Chris Hsiung)將升任局長一職。

服務Mountain View警察局25年的Max Bosel,6年前升任警察局長,推行了許多新措施維護治安,包括警員配戴攝像機等,今年則遭遇疫情和要求警察部門改革的壓力。

12月26日是Bosel在任的最後一天,之後由現任副警察局長的華裔熊士諒接任,成為Mountain View第11任警察局長。

熊士諒有30多年的警察經驗,在Mountain View警察局工作25年,也是Mountain View警察局首位副警察局長,負責所有警察部門的日常運作,熊士諒是在美國出生的第二代華裔移民,可以講流利的國語。

