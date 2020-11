消息指香港4名泛民議員將被褫奪資格

【有線新聞】

消息指香港民主派立法會議員郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌及楊岳橋可能因違反基本法,將面臨被褫奪議員資格,人大常委會將於日內決定。19名民主派議員表明,一旦有議員被撤銷資格,他們會全體總辭。

人大常委會星期二、三在北京召開,開會前夕傳出有立法會議員將會被撤銷資格。消息指,郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌及楊岳橋七月參選當時立法會換屆選舉,曾經被選舉主任裁定提名無效,可能因為這樣會違反基本法,將面臨被褫奪議員資格,預料人大常委會將於日內決定。

目前已公布的常委會議程包括著作法修正案、退役軍人保障法等,未有與香港相關的。出席會議的全國人大常委譚耀宗說可以隨時加,又批評民主派表現。譚耀宗:「他們仍然有些議員,在議會上有很多行為都是濫用議事規則,例如不斷響鐘聲、點人數,造成多次流會,我們認為這些行為都是不符合基本法的要求,立法會的正常運作是不應受干擾、影響。」

民主派19名議員下午一齊見記者,指若人大開會後有任何議員被DQ就會總辭。民主派召集人胡志偉:「將在會議內反對聲音趕走,變成如內地的人大常委會般,只是一個橡皮圖章的會議,我們一定會義無反顧總辭,對DQ荒謬決定作出最強烈抗議。」

人大常委會會議慣例兩個月開一次,10月中開完,不足一個月又召開,譚耀宗相信跟積壓議程有關。至於會議有任何決定,會在星期三閉幕時通過和公布。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。