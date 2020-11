【有線新聞】

在北京,中國外交部被問及,中國國家主席習近平會否恭賀拜登當選美國總統,發言人表示中方將按照國際慣例表態。

中國外交部發言人汪文斌表示:「我們注意到拜登先生已經宣布成功當選,我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。第二個問題,關於你提到中方表態的問題,我們將按照國際慣例辦理。」

中國外交部強調,中方立場一直明確,堅定不移維護國家安全,主張加強溝通對話,在相互尊重、互不干涉的基礎上管控分歧,期望新一屆美國政府與中方相向而行,推動中美關係健康、穩定發展。

