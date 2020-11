拜登公布抗疫小組名單 將公布振興經濟方案

【有線新聞】

美國總統當選人拜登公布12人抗疫小組名單,成員大多曾任公職,拜登與小組開會後將公布抗疫與振興經濟方案。白宮目前還未跟拜登一方接觸,團隊促請當局盡快確認拜登當選,確保權力順利交接。

拜登發表勝利演說後,當選人身分至今未獲官方確認,無權派人到政府部門準備交接,其團隊促請美國聯邦總務署,盡快確認拜登當選,正式展開移交權力工作。另一邊廂,拜登率先公布12人抗疫小組名單。

由奧巴馬年代,出任公共衛生部長的莫西、曾經效力克林頓政府與共和黨老布殊政府的前食品及藥物管理局局長凱斯勒,以及耶魯大學內科學系副教授努涅斯史密斯,三人共同領導。

其餘成員不少是前朝官員,包括遭到特朗普撤職的衛生官員布賴特,他聲稱因為質疑抗瘧疾藥物羥氯喹,治療新型肺炎效用而遭撤職。

奧巴馬年代擔任衛生政策顧問,負責制訂醫保方案的伊曼紐爾亦在名單當中。

拜登表示應對疫情,是新一屆政府「最重要戰役」之一 ,會以科學、專家意見為依歸,制訂抗疫政策,確保疫苗安全有效、公平分配,亦會安排免費接種,保障高危社群。

小組諮詢地方官員後,預料將會公布7項抗疫措施,包括加強病毒檢測,引用《國防生產法》確保防護裝備庫存,內容與拜登競選承諾相若。

拜登在過渡網頁列明,抗疫是其上任後優先處理的四項議題之一,他亦提議推動警隊改革,訂明使用武力準則,對外有取消退出世衛,重新加入《巴黎氣候協定》,據報亦會尋求推翻,特朗普對穆斯林國家公民的入境禁令。

