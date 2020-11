美國交接至內閣任命 料拜登將遇挑戰

【有線新聞】

面對總統特朗普未認落敗及共和黨可能繼續控制參議院,預期拜登團隊在交接至內閣人事任命會遇上不少困難。分析亦認為,拜登多年尋求共識的從政理念,在現時的政治環境很難再行得通。

一直強調抗疫為首要任務的拜登,在勝利演說中表明周一會公布抗疫小組名單,務求上任後立即落實工作,據報小組由12人組成。第一步是計劃促請所有州分的州長下令全民戴口罩,控制疫情。拜登團隊希望透過溝通和建立共識,令共和黨控制的州分亦配合措施。

距離就職有10周,除了抗疫,其他過渡工作都馬不停蹄,但分析指拜登可能遇上重重困難。

首先,是大選官司未知拖延多久,可能影響交接進度。特朗普會否跟拜登團隊配合過渡安排受到關注,拜登團隊據報已預備特朗普政府會阻撓。白宮官員表明會按法規行事,拜登團隊亦正留意特朗普卸任前在對外貿易、撤軍、特赦罪犯等政策上會否有改變,留下「爛攤子」。

另外,國會形勢有否改變對內閣人事提名很有影響。若參議院繼續由共和黨控制,預料或對拜登的主要官員提名多加阻攔,逼使拜登要在每個提名跟共和黨交涉。

拜登從政近半世紀,任8年副總統期間跟多數黨領袖麥康奈爾多次交手,從政理念是尋求共識,有些少進展也是好事。

但有分析,以至部分黨友都認為政治環境今時不同往日,面對國會更分裂,拜登那套已行不通。

拜登上台後,對華政策會怎樣走?雖然他不同意特朗普對華加徵關稅的策略,但外界暫時預計拜登仍會維持強硬立場。他在競選期間曾表明會繼續在貿易、知識產權方面向中國施壓,亦表明會聯同其他國家組成聯盟抗衡、懲罰中國。

