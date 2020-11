聯邦房屋部長Ben Carson確診新型肺炎

【KTSF】

聯邦房屋及城市發展部部長Ben Carson確診新型肺炎,成為特朗普政府中首名染疫的內閣成員。

房屋及城市發展部幕僚長Coalter Baker周一表示, Carson精神不錯,也感激可以獲得有效的療法,協助他快速康復。

Carson現年69歲,上周曾出席在白宮舉行的大選派對,在派對中,據報很多出席者都沒有戴口罩或保持社交距離,早前曾出席同一派對的白宮幕僚長Mark Meadows稍早已宣布確診,另一關注該場派對會否成為超級播毒源頭。

Carson一直是特朗普的堅定支持者,大選前曾奔走多州為特朗普拉票,尤其是非裔的選票。

在加入特朗普政府前,Carson曾在2016年競逐共和黨總統候選人提名,他在從政前是兒科神經手術科醫生,在John Hopkins兒科醫療中心工作接近30年。

