【KTSF】

NBC新聞台報導周六上午推測總統選舉得出結果的時候,特朗普正在打高爾夫球,他隨後發表聲明,仍舊不承認敗選。

特朗普周六發出的聲明指,拜登急著顯出勝利姿態,而媒體盟友正在幫他,特朗普說選舉還沒有結束,因為沒有任何州核准選舉結果,而有些州還會開始重新點票的工作。

從周一開始,特朗普的競選團隊會開始從法庭角度,確保遵守選舉法,至到最終的勝利者就位為止。

特朗普的聲明中也指,選舉不公正,點算了非法的選票,例如欺詐票和已故選民的票,但是截至目前,卻仍然沒有提出證據。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。