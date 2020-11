特朗普支持者到州府示威 抗議拜登勝出

【KTSF】

美國多個媒體報導特朗普連任失敗後,特朗普的支持者周六湧到全美各州的州政府所在地集會示威,高喊「還未結束」,「停止盜選」的口號,他們拒絕接納特朗普落敗的消息,並附和特朗普,指控民主黨靠選舉舞弊勝出。

阿特蘭大、鳳凰城、田納西州Tallahassee等市都有特朗普示威者出來集會,抗議拜登勝出,有些人更公然攜槍。

在向來是共和黨重鎮的喬治亞州,州府所在的阿特蘭大市,估計有千名特朗普支持者示威抗議,他們高喊「拘押他」的口號,有說選舉還未結束,是假新聞。

雖然沒有暴力事故發生,但警方一度介入,將特朗普支持者和反對者分隔開來,拜登在喬州輕微領先特朗普,而自1992年來,從來沒有民主黨候選人在該州勝出。

雖然特朗普的支持者堅稱有選舉舞弊,但迄今仍沒有證據證明真有其事,有些共和黨民選官員也開始與特朗普保持距離,並敦促他有體面地接納選舉結果,目前特朗普仍未承認落敗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。