影評：看《浴室牆上的字》來了解精神分裂的挑戰

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

精神健康是許多人忽視,也難以理解的東西。電影《浴室牆上的字》從青少年角度探討這議題。

青少年Adam 開始發現,會看到一些其他人看不到的人與物,也會聽到身邊不停有熟悉的幾個人物會和他說話。偶爾也會感覺有個影子,在對他說最黑暗的思想。Adam 患有精神分裂症,一天在學校化學實驗室無意傷害到同學,必須轉校。新學校要求他必須服藥,並在學業上保持好成績。Adam 也請到一位學業卓越的女同學Maya 當他的補習老師。於此同時,Adam 母親的男友,也正開始建立他們的關係和新家庭。再加上Adam 他 也開始喜歡上Maya ,這都給Adam 的身心帶來衝擊。開始服藥的他,也發現被藥物的副作用影響。Adam 最終將如何學習與病共存?

好萊塢一向來,拍攝關於精神病症的影片,經常難以從患病人角度,看他們在生活上的掙扎,經常是滿頭霧水。改編自得獎小說的電影,導演Thor Freudenthal 大膽的採用實體演員,加上一些特效,來將精神分裂的經歷立體化。

大家在日常生活,也經常見到患有精神分裂人士,在和一般人見不到的人物對峙。電影從病人的眼中看這些人,更令大家感受到他們的恐懼。影片中的人物幸運的是,身邊有關心他的家人。最終也還是他們給予的愛,將主人翁定位在現實世界中。這股愛與信任或許正是最佳解藥的第一環。也恰好,演出年輕伴侶的Charlie Plummer 和Taylor Russell,有默契和感性的演出,無疑也希望能夠說服大家,多試著了解和體諒其他人難以控制的處境。

《浴室牆上的字 Words on Bathroom Walls》將人們帶入較難理解的世界中,體驗他人遭遇。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。電影目前在舊金山日本城的AMC Kabuki 戲院上映。

電影網頁:https://www.wordsonbathroomwallsmovie.com/

“Words on Bathroom Walls” is one of the best films about mental illness

“Screening Room” reviews “Words on Bathroom Walls”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.wordsonbathroomwallsmovie.com/