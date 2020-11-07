共和黨領袖對拜登勝選沉默 有共和黨人質疑傳媒定勝負

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民主黨總統候選人拜登勝出總統大選後，國會共和黨領袖暫時仍然沉默，但有數名特朗普陣營的國會議員質疑結果。

密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley周六發推文說，傳媒並無權去決定誰是總統，人民才有權，當所有合法的選票點算完畢後，以及有關選舉舞弊的指空被正視，我們才會知道誰是贏家。

其他共和黨人也採取類似的口吻，堅持要核實點票結果後才可以定勝負。

奧克拉荷馬州共和黨參議員Markwayne Mullin說，誰勝出選舉是由選民決定，並非傳媒，我全力支持特朗普總統繼續抗爭，爭取點算每一張合法選票。

特朗普暫時仍未宣告落敗，並誓言要提出法律挑戰，他是自1992年來，首任連任失敗的美國總統。

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