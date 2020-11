共和黨領袖對拜登勝選沉默 有共和黨人質疑傳媒定勝負

【KTSF】

民主黨總統候選人拜登勝出總統大選後,國會共和黨領袖暫時仍然沉默,但有數名特朗普陣營的國會議員質疑結果。

密蘇里州共和黨參議員Josh Hawley周六發推文說,傳媒並無權去決定誰是總統,人民才有權,當所有合法的選票點算完畢後,以及有關選舉舞弊的指空被正視,我們才會知道誰是贏家。

其他共和黨人也採取類似的口吻,堅持要核實點票結果後才可以定勝負。

奧克拉荷馬州共和黨參議員Markwayne Mullin說,誰勝出選舉是由選民決定,並非傳媒,我全力支持特朗普總統繼續抗爭,爭取點算每一張合法選票。

特朗普暫時仍未宣告落敗,並誓言要提出法律挑戰,他是自1992年來,首任連任失敗的美國總統。

