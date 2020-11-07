內華達州宣布拜登勝選 取得該州6張選舉人票

【最新消息】

美聯社周六報導，民主黨總統候選人拜登在內華達州勝出，這是連續16年，民主黨在西岸這個選情激烈的州中勝出。

在大選過後4日，內華達州終於有點票結果，讓拜登取下該州的6張選舉人票，特朗普在2016年以輕微票數在該州落敗。

內華達州是在拜登正式取得270張選舉人票，當選美國第46任總統後，宣布拜登在該州勝出。

【早前報導】

內華達州的點票工作仍在進行中，但在周五公布的點票結果中，拜登的領先票比周四增加近一倍。

拜登在內華達州的票數周五達到626,211張，比特朗普多出超過兩萬張。

內華達州有6張選舉人票，要是贏得內華達州，將會更加逼近270選舉人票的勝利目標。

自2004年來，內華達州就一直落入民主黨總統候選人的手中，但因為勝選差距票不多，所以還是屬於搖擺州，特朗普是以小差距輸掉內州。

民主黨票居多的Clark縣，是拉斯維加斯所在之處，選務處官員表示，目前將重點放在正確的點票，而不是速度。

一些選民周五親自到選務處排隊，選務處要他們親自到那裡確認是自己的臨時選票才被點算，有人因為剛搬家，地址和登記選民的地址不一樣，後更改所屬政黨，也同樣被叫到選務處。

內華達州目前還有約63,000張郵寄選票和6萬張臨時選票還沒有點算，這也和內州允許在選舉日登記投票有關。

內州官員表示，多數的郵寄選票應該在周日之前點算。

除此之外，今年選舉因為疫情，所有登記選民都被郵寄選票，而特朗普就聲稱這會導致欺詐，這是個沒有依據的指責。

而今年因為一些投票站比較遲開，法庭規定這些票站必須延遲關門，一些親自到投票站投票的選民，需要排隊到周二晚上9點之後才能投票。

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