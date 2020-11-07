賀錦麗成為美國首位非裔、南亞裔副總統

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灣區土生土長的賀錦麗（Kamala Harris），成為美國有史以來首位非洲裔女性副總統，帶大家了解她。

賀錦麗過去20年的公職生涯有很多第一，她是加州第一位非洲裔女性地檢官，第一位非洲裔女性總檢察長，也是首位有印度裔血統的聯邦參議員，現在更是首位非洲和亞洲裔女性副總統，她的座右銘來自她媽媽：「你可能是第一個，但確保不是最後一個」（You may be the first, but make sure you’re not the last.），看來賀錦麗受母親的影響很大。

賀錦麗1964年10月20日出生於東灣的奧克蘭（屋崙），有一個姊姊，母親是印度裔的癌症研究員，父親是來自牙買加的經濟學家。

雙親在柏克萊加大認識，積極參與校內的民權運動，他們推著坐在娃娃車內的賀錦麗去參加抗議，後來在她7歲時離婚，由母親扶養長大，賀錦麗畢業於位於首都華盛頓知名的黑人大學Howard大學，後來以非洲裔的身分進入加大哈斯汀法學院，考取了律師資格證後，1990年開始在Alameda縣擔任助理地檢官，其後加入舊金山地檢處，任內成績包括成功打擊市內少女賣淫。

當選首位非洲裔女性地檢官後，賀錦麗從政之路扶搖直上，去年1月28日，賀錦麗在出生地奧克蘭正式宣布參選2020總統大選，不過她缺乏全國知名度，民調始終落後，反而是在民主黨總統候選人辯論會中狠罵拜登，帶動知名度上升，沒想到最後反而成為拜登的副手人選。

其實賀錦麗的女性非洲裔的身分，還是讓她勝出的主要原因，很多人將賀錦麗稱為「女版奧巴馬」，不過她不喜歡這樣的稱謂，不管她喜不喜歡這個稱謂，有人認為如果年事已高的拜登無法完成任期，賀錦麗無疑將成為首位美國非洲裔女性總統。

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