賀錦麗成為美國首位非裔、南亞裔副總統

灣區土生土長的賀錦麗(Kamala Harris),成為美國有史以來首位非洲裔女性副總統,帶大家了解她。

賀錦麗過去20年的公職生涯有很多第一,她是加州第一位非洲裔女性地檢官,第一位非洲裔女性總檢察長,也是首位有印度裔血統的聯邦參議員,現在更是首位非洲和亞洲裔女性副總統,她的座右銘來自她媽媽:「你可能是第一個,但確保不是最後一個」(You may be the first, but make sure you’re not the last.),看來賀錦麗受母親的影響很大。

賀錦麗1964年10月20日出生於東灣的奧克蘭(屋崙),有一個姊姊,母親是印度裔的癌症研究員,父親是來自牙買加的經濟學家。

雙親在柏克萊加大認識,積極參與校內的民權運動,他們推著坐在娃娃車內的賀錦麗去參加抗議,後來在她7歲時離婚,由母親扶養長大,賀錦麗畢業於位於首都華盛頓知名的黑人大學Howard大學,後來以非洲裔的身分進入加大哈斯汀法學院,考取了律師資格證後,1990年開始在Alameda縣擔任助理地檢官,其後加入舊金山地檢處,任內成績包括成功打擊市內少女賣淫。

當選首位非洲裔女性地檢官後,賀錦麗從政之路扶搖直上,去年1月28日,賀錦麗在出生地奧克蘭正式宣布參選2020總統大選,不過她缺乏全國知名度,民調始終落後,反而是在民主黨總統候選人辯論會中狠罵拜登,帶動知名度上升,沒想到最後反而成為拜登的副手人選。

其實賀錦麗的女性非洲裔的身分,還是讓她勝出的主要原因,很多人將賀錦麗稱為「女版奧巴馬」,不過她不喜歡這樣的稱謂,不管她喜不喜歡這個稱謂,有人認為如果年事已高的拜登無法完成任期,賀錦麗無疑將成為首位美國非洲裔女性總統。

