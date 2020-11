拜登擊敗特朗普 當選美國第46任總統

【KTSF】

美國總統大選周六終於有結果,民主黨總統候選人拜登擊敗現任總統特朗普,將會成為美國第46任總統。

賓夕凡尼亞州周六宣布拜登在該州勝出,讓拜登取得勝出大選所需的270張選舉人票,美國多間主流媒體隨即宣告拜登勝選,立場偏共和黨的Fox News也宣布拜登勝選。

拜登隨後在社交媒體表示,他很榮幸當選,引領我們這個偉大的國家,面前的工作將會艱矩,但他答應會成為美國所有人的總統,無論你有沒有投他一票。

根據點票的結果,現年77歲的拜登在這次大選所得的票數,都較歷任勝選的總統高,他在全美各州取得的票數,預料會較特朗普高出超過400萬票。

拜登的競選搭檔賀錦麗也創下美國歷史,成為首位非洲裔女性當選副總統,她也是首位南亞裔女性當選副總統,她也成為美國政治權力核心中,擔任最高楷職位的女性。

特朗普成為繼共和黨的老布殊於1992年連任失敗後,首位連任失敗的美國總統,暫時未知特朗普會否承認落敗。

他在周二大選當晚,在點票工作未完成前,聲稱已在多個搖擺州勝出,翌日,當更多點票結果出爐,拜登的票數反超前,他指控這次大選有人造票,出現選舉舞弊,但一直未能提出證據。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。