拜登擊敗特朗普 當選美國第46任總統

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美國總統大選周六終於有結果，民主黨總統候選人拜登擊敗現任總統特朗普，將會成為美國第46任總統。

賓夕凡尼亞州周六宣布拜登在該州勝出，讓拜登取得勝出大選所需的270張選舉人票，美國多間主流媒體隨即宣告拜登勝選，立場偏共和黨的Fox News也宣布拜登勝選。

拜登隨後在社交媒體表示，他很榮幸當選，引領我們這個偉大的國家，面前的工作將會艱矩，但他答應會成為美國所有人的總統，無論你有沒有投他一票。

根據點票的結果，現年77歲的拜登在這次大選所得的票數，都較歷任勝選的總統高，他在全美各州取得的票數，預料會較特朗普高出超過400萬票。

拜登的競選搭檔賀錦麗也創下美國歷史，成為首位非洲裔女性當選副總統，她也是首位南亞裔女性當選副總統，她也成為美國政治權力核心中，擔任最高楷職位的女性。

特朗普成為繼共和黨的老布殊於1992年連任失敗後，首位連任失敗的美國總統，暫時未知特朗普會否承認落敗。

他在周二大選當晚，在點票工作未完成前，聲稱已在多個搖擺州勝出，翌日，當更多點票結果出爐，拜登的票數反超前，他指控這次大選有人造票，出現選舉舞弊，但一直未能提出證據。

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