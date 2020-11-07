拜登年輕時曾患口吃 首任太太和年幼女兒車禍喪生

【KTSF 馮政浩報導】

前副總統拜登如成功成為白宮新主人，就會是年紀最老的美國總統，帶大家了解拜登的歷史。

拜登全名是Joseph Robinette Biden Jr.，1942年11月20日在賓夕凡尼亞州Scranton出生，其後移居到特拉華州紐卡素縣，他在特拉華大學就讀，主修歷史和政治，1968年他在Syracuse大學獲得法律學位，兩年之後當選紐卡素縣議員。

1972年，拜登29歲，代表特拉華州，成為美國史上第6位最年輕聯邦參議員。

拜登在年輕時候有口吃毛病，但在20多歲的時候克服，他說當年他是對著鏡子背誦詩詞。

他擔任過參院外交事務委員會和司法委員會的主席，1988年他曾經做腦部手術，其後因為併發症而有7個月沒有到參議院上班。

拜登6次成功連任參議員，曾經3次參加總統候選人提名。

2008年他總統提名初選落敗之後，答應做奧巴馬副手參與競選，結果成為美國副總統。

如果拜登成為46任美國總統，將會是自尼克遜以來，第二位非在任前副總統入主白宮。

拜登1966年第一次結婚，太太Neilia Hunter 1972年不幸和1歲的女兒在一宗車禍同時喪生,當時拜登另外兩名兒子Beau和Hunter都有受傷。

拜登任職參議員後每日坐火車往返首都華盛頓和特拉華州，照顧兒子，習慣維持36年。

拜登在1977年再婚，第二任妻子Jill Jacobs也都是天主教徒，他們有一個女兒Ashley，拜登夫人一直任職教育界，是大學英語教授。

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