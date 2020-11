拜登年輕時曾患口吃 首任太太和年幼女兒車禍喪生

【KTSF 馮政浩報導】

前副總統拜登如成功成為白宮新主人,就會是年紀最老的美國總統,帶大家了解拜登的歷史。

拜登全名是Joseph Robinette Biden Jr.,1942年11月20日在賓夕凡尼亞州Scranton出生,其後移居到特拉華州紐卡素縣,他在特拉華大學就讀,主修歷史和政治,1968年他在Syracuse大學獲得法律學位,兩年之後當選紐卡素縣議員。

1972年,拜登29歲,代表特拉華州,成為美國史上第6位最年輕聯邦參議員。

拜登在年輕時候有口吃毛病,但在20多歲的時候克服,他說當年他是對著鏡子背誦詩詞。

他擔任過參院外交事務委員會和司法委員會的主席,1988年他曾經做腦部手術,其後因為併發症而有7個月沒有到參議院上班。

拜登6次成功連任參議員,曾經3次參加總統候選人提名。

2008年他總統提名初選落敗之後,答應做奧巴馬副手參與競選,結果成為美國副總統。

如果拜登成為46任美國總統,將會是自尼克遜以來,第二位非在任前副總統入主白宮。

拜登1966年第一次結婚,太太Neilia Hunter 1972年不幸和1歲的女兒在一宗車禍同時喪生,當時拜登另外兩名兒子Beau和Hunter都有受傷。

拜登任職參議員後每日坐火車往返首都華盛頓和特拉華州,照顧兒子,習慣維持36年。

拜登在1977年再婚,第二任妻子Jill Jacobs也都是天主教徒,他們有一個女兒Ashley,拜登夫人一直任職教育界,是大學英語教授。

