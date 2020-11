美國多地有民眾上街慶祝拜登當選總統

【KTSF】

民主黨總統候選人拜登當選的消息周六早上傳出後,美國多地的拜登支持者紛紛走上街頭聚祝,有人在汽車響號,有人在街頭跳舞,慶祝拜登當選。

在東灣奧克蘭(屋崙)市的Grand Lake劇院外,有民眾上街舉起拜登賀錦麗名字的標語牌,慶祝拜登取勝。

阿特蘭大有人放煙花慶祝,在紐約曼克頓市,支持者走到街上,舉行臨時慶祝派對,在肯塔基州,有人在前園草地開香檳慶祝。

特朗普總統的支持者連日來在多州的點票中心示威抗議,在沒有證據下指控有選舉舞弊,但周六早上,換成民主黨支持者在街頭出現,慶祝特朗普的4年任期終於結束。

在紐約市,26歲人力資源經理Lola Faleit說,她現在不用時刻擔心是移民的朋友,底特律市73歲的退休校長Kay Nicholas說,感謝主,這無關民主黨人或共和黨人,她希望拜登能把善良禮儀帶回來。

