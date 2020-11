【有線新聞】

美國促請世衛邀請台灣參與下星期的大會。

美國駐日內瓦聯合國代表團發聲明,促請世衛總幹事譚德塞邀請台灣參與世衛大會,預料會上焦點是討論新型肺炎疫情及相關衛生問題。

世衛法律官員表示,台灣可否以觀察員身份參與大會是成員國決定的問題。

5月舉行的世界衛生大會因疫情縮減規模,以視像形式舉行,並將於下周一起再召開一連6日視像會議。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。