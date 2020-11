美國連續兩日新症破10萬 周四再創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國連續第二日單日新增新型肺炎個案突破10萬,達到108,000宗,再次創出單日新高。

幾個星期前,當有衛生專家預期,美國單日新症會上升至10萬時,很多人都以為會很遙遠,就連不少專家都表示,沒有想到會這麼快就達到10萬大關,也因此更擔心。

根據Johns Hopkins大學的統計,美國至今總共有960萬確診個案,有234,000多人染病死亡,而周三新增108,174個案,是有記錄以來最多。

自從疫情爆發以來,單日最高確診數字頭5天都是在上星期,而除了美國新症數字不斷創新高外,全國因此要入院和死亡的人數也同樣急升,而且預期情況還會惡化。

聯邦疾控中心(CDC)周四就預測,到11月28日,美國的新型肺炎死亡人數會達到266,000人。

