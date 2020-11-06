美國周四多1.2萬人染疫 連續數天創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國周四的新型肺炎個案突破12萬宗，比前一天大幅上升兩成，再次創下單日新高紀錄，比兩星期前的平均個案多一半。

雖然這幾天媒體報導都是集中在總統大選的點票工作，但其實新型肺炎疫情並沒有減慢，相反，不論是新症，或是住院和死亡人數其實都在上升。

星期四全國的新症有121,000宗，要住院的患者有大約53,000人，另外有1,210人不治死亡，是連續第三天死亡人數過千。

與之前的個案急升不同的是，今次的上升不只局限於一個單一地區，最初有病例急升的美國心臟地帶，特別是南北達科他和威斯康辛，最近幾個星期病例急升的有艾奧瓦、 內布拉斯加、科羅拉多和明尼蘇達州，東岸緬因、康涅狄格和羅德島州也是個案急升。

根據Johns Hopkins大學，只有田納西和阿拉巴馬兩個州病例數目下降。

而雖然特朗普總統多次強調，美國的疫情很快會好轉，但白宮的抗疫小組發表的最新報告卻與他唱反調，說全國的新症、住院和死亡人數持續上升，隨著人口轉移到室內和病例激增，從最寒冷的氣候向南蔓延，小組在報告中強調，大家現在就要行動，鼓勵公眾戴口罩和限制與家人以外的聚會。

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