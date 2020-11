美國周四多1.2萬人染疫 連續數天創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

美國周四的新型肺炎個案突破12萬宗,比前一天大幅上升兩成,再次創下單日新高紀錄,比兩星期前的平均個案多一半。

雖然這幾天媒體報導都是集中在總統大選的點票工作,但其實新型肺炎疫情並沒有減慢,相反,不論是新症,或是住院和死亡人數其實都在上升。

星期四全國的新症有121,000宗,要住院的患者有大約53,000人,另外有1,210人不治死亡,是連續第三天死亡人數過千。

與之前的個案急升不同的是,今次的上升不只局限於一個單一地區,最初有病例急升的美國心臟地帶,特別是南北達科他和威斯康辛,最近幾個星期病例急升的有艾奧瓦、 內布拉斯加、科羅拉多和明尼蘇達州,東岸緬因、康涅狄格和羅德島州也是個案急升。

根據Johns Hopkins大學,只有田納西和阿拉巴馬兩個州病例數目下降。

而雖然特朗普總統多次強調,美國的疫情很快會好轉,但白宮的抗疫小組發表的最新報告卻與他唱反調,說全國的新症、住院和死亡人數持續上升,隨著人口轉移到室內和病例激增,從最寒冷的氣候向南蔓延,小組在報告中強調,大家現在就要行動,鼓勵公眾戴口罩和限制與家人以外的聚會。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。