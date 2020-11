舊金山民宅被入屋行劫 亞裔少女獨自面對兩賊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區近Ocean Beach一間民宅,周四被人入屋行劫,案發時,屋裏只有一名16歲的亞裔少女。

現場是日落區46街夾Santiago街一間住宅,警方表示,周四早上約8時20分,兩名男子強行闖入案發的住宅,當時屋內只有一名16歲的少女在家。

兩名賊人問少女拿錢,但事主拒絕,賊人於是搶走事主的手機,並命令她留在房間裡,不准出來。

警方指,事主因為害怕,所以照做,賊人後來偷走屋內一些珠寶,然後逃離現場,該名少女沒有受傷。

住在事主旁邊的華裔鄰居表示,案發時,她去了買菜,但早上約10時20分,當她再次準備外出散步時,就遇到事主的姑母剛剛回來。

鄰居說:「那個女人告訴我,她叫她的女兒(侄女)開門,她怕她的女兒(侄女)有甚麼事,開門又開不到,她說 『我可不可以借你家的後院入去,再回我的家』,我說可以可以,後來她叫到她的女兒(侄女)開了門,就沒有用我家的後院。」

鄰居表示,事主的姑母當時外出上班,家裡只剩下侄女。

其他鄰居都指,不知道發生甚麼事,直至大約11時幾,警員接報到達現場調查,才發現民宅遇劫。

鄰居說:「擔心,那個女人告訴我,對面好幾間都遇劫過,對面一連幾間屋,我都擔心,(你自己怎樣小心一點?)我平日有時外出,不要一起上車,就分散,別人可能會偷看你家裡有沒有人,最可疑是這一點。」

不過亦有鄰居指,在這裡住了數十年,這個社區一直很安全,從未聽過有任何罪案發生,質疑賊人是否只是選特定的住宅犯案。

警方指,案件已轉交給爆竊案調查組跟進,暫時未拘捕任何人。

有案件資料的人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。