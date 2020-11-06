舊金山民宅被入屋行劫 亞裔少女獨自面對兩賊（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山日落區近Ocean Beach一間民宅，周四被人入屋行劫，案發時，屋裏只有一名16歲的亞裔少女。

現場是日落區46街夾Santiago街一間住宅，警方表示，周四早上約8時20分，兩名男子強行闖入案發的住宅，當時屋內只有一名16歲的少女在家。

兩名賊人問少女拿錢，但事主拒絕，賊人於是搶走事主的手機，並命令她留在房間裡，不准出來。

警方指，事主因為害怕，所以照做，賊人後來偷走屋內一些珠寶，然後逃離現場，該名少女沒有受傷。

住在事主旁邊的華裔鄰居表示，案發時，她去了買菜，但早上約10時20分，當她再次準備外出散步時，就遇到事主的姑母剛剛回來。

鄰居說：「那個女人告訴我，她叫她的女兒（侄女）開門，她怕她的女兒（侄女）有甚麼事，開門又開不到，她說 『我可不可以借你家的後院入去，再回我的家』，我說可以可以，後來她叫到她的女兒（侄女）開了門，就沒有用我家的後院。」

鄰居表示，事主的姑母當時外出上班，家裡只剩下侄女。

其他鄰居都指，不知道發生甚麼事，直至大約11時幾，警員接報到達現場調查，才發現民宅遇劫。

鄰居說：「擔心，那個女人告訴我，對面好幾間都遇劫過，對面一連幾間屋，我都擔心，（你自己怎樣小心一點？）我平日有時外出，不要一起上車，就分散，別人可能會偷看你家裡有沒有人，最可疑是這一點。」

不過亦有鄰居指，在這裡住了數十年，這個社區一直很安全，從未聽過有任何罪案發生，質疑賊人是否只是選特定的住宅犯案。

警方指，案件已轉交給爆竊案調查組跟進，暫時未拘捕任何人。

有案件資料的人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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