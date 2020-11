【KTSF】

舊金山選舉的最新點票結果選情仍然膠著的第一區市參事選舉暫時出現逆轉,華裔候選人陳詩敏落後幾天後,再次以107票反先菲律賓裔的邁珍。

第一選擇票最高的陳詩敏,在啟動優先選擇投票制後,連續兩天以些微票數落後於對手邁珍。

周五選務處多點算了3,100張來自第一區選民的選票,陳詩敏得到16,439票,以107票之差稍稍反先得到16,332票的邁珍,不過雙方差距仍算是很少,因此勝負未定。

另外,將本地選舉合法投票年齡降低到16歲的G提案,繼續以反對票佔多,比贊成票多近6,900票。

不過,選務處指出,尚有約26,000張選票未點算,相信選舉結果仍待定,選務處將於每天的下午4時在網站上公開最新結果,週末亦不例外。

