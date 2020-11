舊金山第一區市參事選舉邁珍仍領先

【KTSF】

舊金山選務處周四下午公布最新的點票結果,唯一結果未明朗的第一區市參事選舉,溫和派的菲律賓裔邁珍進一步擴大領先優勢,但亦只領先華裔對手陳詩敏87票。

選務處周四再點算多2,600多張來自第一區選民的選票,總共點算了超過31,000票,邁珍得到14,928票,陳詩敏得到14,841票,雙方差距由周三的25票,稍稍擴大至87票。

不過由於差距仍然太少,又有郵寄選票及臨時選票未計算,因此仍未確定邁珍勝選。

另外,將本地選舉合法投票年齡降到16歲的G提案,反對票比周三稍稍增加,佔了50.84%,贊成的有49.16%,差距大約有6千票。

選務處表示,全市仍然有約61,000張選票未點算,因此最終結果仍有待落實。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。