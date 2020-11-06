舊金山第一區市參事選舉邁珍仍領先

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舊金山選務處周四下午公布最新的點票結果，唯一結果未明朗的第一區市參事選舉，溫和派的菲律賓裔邁珍進一步擴大領先優勢，但亦只領先華裔對手陳詩敏87票。

選務處周四再點算多2,600多張來自第一區選民的選票，總共點算了超過31,000票，邁珍得到14,928票，陳詩敏得到14,841票，雙方差距由周三的25票，稍稍擴大至87票。

不過由於差距仍然太少，又有郵寄選票及臨時選票未計算，因此仍未確定邁珍勝選。

另外，將本地選舉合法投票年齡降到16歲的G提案，反對票比周三稍稍增加，佔了50.84%，贊成的有49.16%，差距大約有6千票。

選務處表示，全市仍然有約61,000張選票未點算，因此最終結果仍有待落實。

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