【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Embarcadero海旁一名華裔女子在街頭被人無故襲擊。

周三清晨近5時,警方接報去到Embarcadero近一號碼頭附近處理一宗襲擊案,當時一名28歲華裔女子向警員指出自己是受害人。

華裔女子向警方表示,案發時,她正在街上步行,突然有一名白人女子及兩名男子現身,該名女性疑犯開始打她,並扯她的頭髮,其中一名男性疑犯更向她噴胡椒噴霧,她受傷送院,情況穩定,事主形容,她是無故遇襲。

警方表示,案件仍在調查中,現時並沒有證據顯示,這宗襲擊由種族問題引起,有案件資料的人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

