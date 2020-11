華裔李洲曉可望當選聖塔克拉拉縣第三區縣議員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據聖塔克拉拉縣(Santa Clara)的最新點票結果,來自香港的第一代移民李洲曉,以六成得票大比數領先對手,可望當選聖塔克拉拉縣第三區縣議員,他將成為聖縣縣議會有史以來第一位華裔縣議員,他周四接受本台專訪。

李洲曉說:「我其實在2008年的時侯,在這個位子也競選過一次,那個時候我是最後輸掉,變成第二名,那之後我就去參軍,那個時候我去伊拉克當兵了一年,所以現在12年之後再來一次,捲土重來,所以我也覺得很開心這一次,第二次可以挑戰成功。」

李洲曉感嘆,這個勝利來得非常辛苦,聖塔克拉拉縣第三選區涵蓋聖荷西、Milpitas和Sunnyvale,是David Cortese任滿的空缺,競爭非常激烈,一個是現任州眾議員朱感生,在當地有14年公職經驗,民意基礎穩定,另一個則是離開政壇12年的前Sunnyvale市首位華裔市長李洲曉。

李洲曉說:「好多人開始的時候,就覺得我的機會不是很好,因為我是從Sunnyvale一個比較小的區出來選,所以一直來講我們是一個underdog,弱者。」

李洲曉去年1月宣布參選,很早就在該選區布局,目前的點票結果他獲得六成得票,預料將會勝出,成為聖塔克拉拉縣議會有史以來首位華裔縣議員。

李洲曉說:「我們縣議會裡面只有5個代表,一直來講華人就從來沒有做過這個位子。」

該選區40萬人口當中,亞裔佔四成,其中華裔人口約有9%,李洲曉表示,當前正值疫情期間,縣府面臨赤字,很多經費都要削減,他希望能在決策過程中納入亞裔的聲音。

李洲曉說:「現在是負債的時候,危機的時候,當選擇甚麼樣的服務要刪掉,這個是比較困難的打算,所以我希望我們在做這個打算的時候,也考慮到我們不同種族的需要。」

至於上任後他要推動的優先要務,則是解決無家可歸者問題,他認為聖縣位於矽谷所在之地,預算應該很充足,但不明白為何街上還是有這麼多無家可歸者,他以伊拉克參軍時住在貨櫃改裝的住處為經驗,提出安置遊民的建議。

李洲曉說:「雖然是貨櫃,但是比住在高速公路旁邊來講可以說好很多了,有門可以鎖門,有窗口,也有冷氣,所以我說這一種比較廉價,也可以很快可以做到的事情,我想體驗性的來試一試。」

由於仍在疫情期間,李洲曉表示進入縣議會之後,會確保三方面的工作,包括讓人人戴口罩、確保醫護人員有個人防護裝備,以及對疫苗分配做出妥善計畫。

