華裔李洲曉可望當選聖塔克拉拉縣第三區縣議員（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

根據聖塔克拉拉縣（Santa Clara）的最新點票結果，來自香港的第一代移民李洲曉，以六成得票大比數領先對手，可望當選聖塔克拉拉縣第三區縣議員，他將成為聖縣縣議會有史以來第一位華裔縣議員，他周四接受本台專訪。

李洲曉說：「我其實在2008年的時侯，在這個位子也競選過一次，那個時候我是最後輸掉，變成第二名，那之後我就去參軍，那個時候我去伊拉克當兵了一年，所以現在12年之後再來一次，捲土重來，所以我也覺得很開心這一次，第二次可以挑戰成功。」

李洲曉感嘆，這個勝利來得非常辛苦，聖塔克拉拉縣第三選區涵蓋聖荷西、Milpitas和Sunnyvale，是David Cortese任滿的空缺，競爭非常激烈，一個是現任州眾議員朱感生，在當地有14年公職經驗，民意基礎穩定，另一個則是離開政壇12年的前Sunnyvale市首位華裔市長李洲曉。

李洲曉說：「好多人開始的時候，就覺得我的機會不是很好，因為我是從Sunnyvale一個比較小的區出來選，所以一直來講我們是一個underdog，弱者。」

李洲曉去年1月宣布參選，很早就在該選區布局，目前的點票結果他獲得六成得票，預料將會勝出，成為聖塔克拉拉縣議會有史以來首位華裔縣議員。

李洲曉說：「我們縣議會裡面只有5個代表，一直來講華人就從來沒有做過這個位子。」

該選區40萬人口當中，亞裔佔四成，其中華裔人口約有9%，李洲曉表示，當前正值疫情期間，縣府面臨赤字，很多經費都要削減，他希望能在決策過程中納入亞裔的聲音。

李洲曉說：「現在是負債的時候，危機的時候，當選擇甚麼樣的服務要刪掉，這個是比較困難的打算，所以我希望我們在做這個打算的時候，也考慮到我們不同種族的需要。」

至於上任後他要推動的優先要務，則是解決無家可歸者問題，他認為聖縣位於矽谷所在之地，預算應該很充足，但不明白為何街上還是有這麼多無家可歸者，他以伊拉克參軍時住在貨櫃改裝的住處為經驗，提出安置遊民的建議。

李洲曉說：「雖然是貨櫃，但是比住在高速公路旁邊來講可以說好很多了，有門可以鎖門，有窗口，也有冷氣，所以我說這一種比較廉價，也可以很快可以做到的事情，我想體驗性的來試一試。」

由於仍在疫情期間，李洲曉表示進入縣議會之後，會確保三方面的工作，包括讓人人戴口罩、確保醫護人員有個人防護裝備，以及對疫苗分配做出妥善計畫。

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