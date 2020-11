【KTSF 古琳嘉報導】

一名前任聖荷西市府檢查員,因涉嫌性侵、勒索以及索賄等罪名在周三被捕。

45歲的前聖荷西市府法規執法部門檢查員William Gerry,正面對十多項重罪起訴,罪名包括涉嫌勒索、性侵,以及要求賄賂等。

聖荷西市警方指出,他去年在市府擔任法規執法部門的督察,在工作期間,涉嫌勒索、性侵以及索賄商家,警方調查後得知嫌犯住在德州,於是發出逮捕令,他於本週三返回灣區投案,目前被關押在Milpitas的Elmwood男子監獄。

有線索的民眾可致電警方(408) 277—4102。

