國際組織指未發現證據顯示美國總統大選有做票行為

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特朗普總統聲稱這次大選存在舞弊，不過國際選舉觀察員歐安組織（OSCE）表示，沒有任何證據表明有做票行為，認為特朗普指責毫無根據。

歐安組織（OSCE）的觀察員在賓州費城看到民眾示威，他們希望能夠跟費城的選務處官員談話，不過還沒有機會。

觀察員代表團團長，同時也是德國議員Michael Link說，他們在投票站觀察，沒有發現任何舞弊行為。

Link說：「我們找不到系統性不當行為，欺詐或操縱的任何暗示，當然到處都會發生技術錯誤，存在缺點，但是更多是技術性的，沒有系統性或組織性。」

Link說，特朗普的指控是沒有根據的。

Link說：「我們當然調查了，我們和全國民調觀察員一樣，直到今天，還沒有證據，沒有發現任何具體材料可以作為這一指控的基礎，所以當一次又一次，包括在選舉之夜，聽到這一指控確實令人不快。」

Link說，計票是州在進行，總統沒有權力叫人停止計票，或事先宣布勝選．

總部在維也納的歐安組織（OSCE）派遣了39個國家的102名代表來美國觀察這次的大選，會停留到計票結束。

特朗普質疑的是郵遞選票舞弊

而不是選民親自票站投下的選票

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