國際組織指未發現證據顯示美國總統大選有做票行為

【KTSF】

特朗普總統聲稱這次大選存在舞弊,不過國際選舉觀察員歐安組織(OSCE)表示,沒有任何證據表明有做票行為,認為特朗普指責毫無根據。

歐安組織(OSCE)的觀察員在賓州費城看到民眾示威,他們希望能夠跟費城的選務處官員談話,不過還沒有機會。

觀察員代表團團長,同時也是德國議員Michael Link說,他們在投票站觀察,沒有發現任何舞弊行為。

Link說:「我們找不到系統性不當行為,欺詐或操縱的任何暗示,當然到處都會發生技術錯誤,存在缺點,但是更多是技術性的,沒有系統性或組織性。」

Link說,特朗普的指控是沒有根據的。

Link說:「我們當然調查了,我們和全國民調觀察員一樣,直到今天,還沒有證據,沒有發現任何具體材料可以作為這一指控的基礎,所以當一次又一次,包括在選舉之夜,聽到這一指控確實令人不快。」

Link說,計票是州在進行,總統沒有權力叫人停止計票,或事先宣布勝選.

總部在維也納的歐安組織(OSCE)派遣了39個國家的102名代表來美國觀察這次的大選,會停留到計票結束。

特朗普質疑的是郵遞選票舞弊

而不是選民親自票站投下的選票

