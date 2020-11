內華達州點票未完 拜登領先差距增大

【KTSF 歐志洲報導】

內華達州的點票工作仍在進行中,但在周五公布的點票結果中,拜登的領先票比周四增加近一倍。

拜登在內華達州的票數周五達到626,211張,比特朗普多出超過兩萬張。

內華達州有6張選舉人票,要是贏得內華達州,將會更加逼近270選舉人票的勝利目標。

自2004年來,內華達州就一直落入民主黨總統候選人的手中,但因為勝選差距票不多,所以還是屬於搖擺州,特朗普是以小差距輸掉內州。

民主黨票居多的Clark縣,是拉斯維加斯所在之處,選務處官員表示,目前將重點放在正確的點票,而不是速度。

一些選民周五親自到選務處排隊,選務處要他們親自到那裡確認是自己的臨時選票才被點算,有人因為剛搬家,地址和登記選民的地址不一樣,後更改所屬政黨,也同樣被叫到選務處。

內華達州目前還有約63,000張郵寄選票和6萬張臨時選票還沒有點算,這也和內州允許在選舉日登記投票有關。

內州官員表示,多數的郵寄選票應該在周日之前點算。

除此之外,今年選舉因為疫情,所有登記選民都被郵寄選票,而特朗普就聲稱這會導致欺詐,這是個沒有依據的指責。

而今年因為一些投票站比較遲開,法庭規定這些票站必須延遲關門,一些親自到投票站投票的選民,需要排隊到周二晚上9點之後才能投票。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。