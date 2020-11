【KTSF】

中半島Millbrae市議員選舉,兩名華裔候選人的得票率仍然十分接近,相差只有44票。

兩名華裔候選人分別是薛大有(You You Xue)和馮嘉輝(Anders Fung),根據San Mateo選務處周四公佈的最新點票結果,薛大有得票3,698,馮嘉輝得票3,654,兩人相差只有44票,薛大有暫時領先排第三位。

不過選務處表示,仍有71,000張選票尚未點算,下一次更新時間是下星期一,但官方最後確認結果的日期應該是12月3日。

