歐洲累計1200萬人確診 近30萬人死亡

世衛組織警告,未來幾週,歐洲的疫情大流行將更加不得了,目前歐洲地區包括俄羅斯在內,累計有超過1200萬人確診,當中有近30萬人死亡。

世衛組織歐洲辦公室主任認為,疫情在歐洲反彈顯然與過於放鬆有關,多個國家在夏季時放棄了公共衛生措施,戴口罩政策沒有全面實施,人群集會沒受控制,民眾現在看到病毒的攻擊力翻倍加強。

雖然疫情反彈,但世衛仍建議讓學校復課,目前病例激增的歐洲國家,包括法國、英國、比利時、俄羅斯、意大利、波蘭、斯洛文尼亞,當中以法國的情況最嚴重,週五一日新症破6萬大關,是疫情爆發以來單日最高紀錄。

法國近來的新症每天都超過5萬宗,至今累計有超過166萬宗病例,消息指入院人數也急劇增加。

由於一些大城市的醫院已經不勝負荷,必須將部分新型肺炎病人轉移到別的地區,法國當局日前就出動軍機,將病人從里昂轉移到西部的南特市。

法國衛生官員警告,如果繼續下去,疫情的衝擊將比今年春天時的第一波更嚴重。

法國在本月初實施全國封城封關,為期一個月,當局也對養老院療養院的院友與人員全面展開抗體檢測,衛生部長透露,目前已準備好80萬劑量,預計下週會有多80萬劑量,養老院是疫情的重災區,染疫與死亡人數最多。

此外,當局也從周四開始在巴黎5個主要火車站啟用快速檢測站,旅客做檢測20分鐘就有結果。

