歐洲累計1200萬人確診 近30萬人死亡

【KTSF 黃侯彬報導】

世衛組織警告，未來幾週，歐洲的疫情大流行將更加不得了，目前歐洲地區包括俄羅斯在內，累計有超過1200萬人確診，當中有近30萬人死亡。

世衛組織歐洲辦公室主任認為，疫情在歐洲反彈顯然與過於放鬆有關，多個國家在夏季時放棄了公共衛生措施，戴口罩政策沒有全面實施，人群集會沒受控制，民眾現在看到病毒的攻擊力翻倍加強。

雖然疫情反彈，但世衛仍建議讓學校復課，目前病例激增的歐洲國家，包括法國、英國、比利時、俄羅斯、意大利、波蘭、斯洛文尼亞，當中以法國的情況最嚴重，週五一日新症破6萬大關，是疫情爆發以來單日最高紀錄。

法國近來的新症每天都超過5萬宗，至今累計有超過166萬宗病例，消息指入院人數也急劇增加。

由於一些大城市的醫院已經不勝負荷，必須將部分新型肺炎病人轉移到別的地區，法國當局日前就出動軍機，將病人從里昂轉移到西部的南特市。

法國衛生官員警告，如果繼續下去，疫情的衝擊將比今年春天時的第一波更嚴重。

法國在本月初實施全國封城封關，為期一個月，當局也對養老院療養院的院友與人員全面展開抗體檢測，衛生部長透露，目前已準備好80萬劑量，預計下週會有多80萬劑量，養老院是疫情的重災區，染疫與死亡人數最多。

此外，當局也從周四開始在巴黎5個主要火車站啟用快速檢測站，旅客做檢測20分鐘就有結果。

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