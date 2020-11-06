選舉專家指亞裔選民踴躍投票對選情有一定影響

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有選舉專家分析指出，在今年總統大選，多了好多亞裔選民踴躍投票，對選情產生一定的影響力。

根據AP VoteCast的選票統計數據指出，今年亞裔選民佔全部選民的2%，當中有七成投了給拜登，28%投給特朗普，亞洲法律聯會行政主任John Yang表示，今年有超過30萬名亞裔選民第一次投票，而且好多選民早在選舉日之前已經投了郵寄選票，比起往年大幅增加。

亞洲法律聯會行政主任John Yang說：「亞裔選民關注今年的選舉多於過往，投票人數多了近54%，另外有3份之1的亞裔選民居住在十個戰況激烈的搖擺州份，反映亞裔選票有一定的影響力。」

他又表示，多個亞裔民權組織今年都為選民提供大量的選舉資訊，以及提供11種不同語言的選舉資料。

非洲裔選民佔全部選民11%，有九成選民都是投拜登，只有8%投特朗普，有專家分析指出，同過去幾屆大選一樣，非洲裔選民普遍都是一面倒支持民主黨的參選人，他認為由於今年的新型肺炎疫情當中，非洲裔患者和死亡人數都比其他族裔的高，再加上George Floyd和Breanna Taylor案件觸發的種族不公義，促使更多的非洲裔選民出來投票。

專家Theodore Johnson說：「暑假時發生的種族公義示威，加上高失業率，低就業保障，以及新型肺炎疫情，激發很多非洲裔選民出來投票，希望特朗普下台。」

拉美裔選民佔全部選民的一成，有63%投拜登，35%投特朗普，專家指出，今年的大選，一些搖擺州份的票數差距相當接近，所以認為拉美裔選票不容忽視。

專家Stephen Nuño-Perez說：「如果政客向拉美裔社區拉票，拉美裔選民可能成為關鍵票數，希望今次選舉他們能汲取教訓。」

少數族裔媒體服務中心Ethnic Media Services，周五邀請多位選舉專家分析2020年總統大選入面各少數族裔選民今年的投票情況。

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