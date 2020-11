選舉專家指亞裔選民踴躍投票對選情有一定影響

【KTSF】

有選舉專家分析指出,在今年總統大選,多了好多亞裔選民踴躍投票,對選情產生一定的影響力。

根據AP VoteCast的選票統計數據指出,今年亞裔選民佔全部選民的2%,當中有七成投了給拜登,28%投給特朗普,亞洲法律聯會行政主任John Yang表示,今年有超過30萬名亞裔選民第一次投票,而且好多選民早在選舉日之前已經投了郵寄選票,比起往年大幅增加。

亞洲法律聯會行政主任John Yang說:「亞裔選民關注今年的選舉多於過往,投票人數多了近54%,另外有3份之1的亞裔選民居住在十個戰況激烈的搖擺州份,反映亞裔選票有一定的影響力。」

他又表示,多個亞裔民權組織今年都為選民提供大量的選舉資訊,以及提供11種不同語言的選舉資料。

非洲裔選民佔全部選民11%,有九成選民都是投拜登,只有8%投特朗普,有專家分析指出,同過去幾屆大選一樣,非洲裔選民普遍都是一面倒支持民主黨的參選人,他認為由於今年的新型肺炎疫情當中,非洲裔患者和死亡人數都比其他族裔的高,再加上George Floyd和Breanna Taylor案件觸發的種族不公義,促使更多的非洲裔選民出來投票。

專家Theodore Johnson說:「暑假時發生的種族公義示威,加上高失業率,低就業保障,以及新型肺炎疫情,激發很多非洲裔選民出來投票,希望特朗普下台。」

拉美裔選民佔全部選民的一成,有63%投拜登,35%投特朗普,專家指出,今年的大選,一些搖擺州份的票數差距相當接近,所以認為拉美裔選票不容忽視。

專家Stephen Nuño-Perez說:「如果政客向拉美裔社區拉票,拉美裔選民可能成為關鍵票數,希望今次選舉他們能汲取教訓。」

少數族裔媒體服務中心Ethnic Media Services,周五邀請多位選舉專家分析2020年總統大選入面各少數族裔選民今年的投票情況。

