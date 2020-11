【KTSF 郭柟報導】

東奧克蘭(東屋崙)星期二晚有大批持槍匪徒乘坐車輛,針對市內多間大麻店等的商店搶劫,有多人中槍送院,警局代理局長說,匪徒的動機跟選舉無關。

奧克蘭警局代理局長Susan Manheimer說:「匪徒跟任何政治運動或訊息無關,不見他們有任何相關網文或行動。」

她指當晚有50至100名匪徒,趁警方集中人手準備應付跟選舉有關的抗議集會活動,分散到全市不同地方,針對不同的商業打劫,包括大麻店、藥房、商場等,令到多人中槍受傷送院。

有報導指在85街附近大麻店,有兩名保安被劫匪開槍打中,警員開槍擊斃了一名匪徒。

另外,警方拘捕了大約25人,當局呼籲商店在門前安裝閉路電視鏡頭,同其他商店合作,防止罪案發生。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。