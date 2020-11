【KTSF 郭柟報導】

今年的捕蟹季節要延期,代表今年的感恩節未必買到螃蟹食,有華埠商店表示,可能會影響生意。

加州漁獵局宣佈延遲今年的蟹季至12月1日或之後,原因是上星期在捕蟹海域,發現大批瀕危的鯨魚和海龜出沒,為了保護牠們免受捕漁網等的工具糾纏,導致損傷或死亡,因此延遲蟹季。

奧克蘭(屋崙)華埠有超市表示,有好多顧客都會在感恩節買螃蟹食,如果今年延期,預料生意會有損。

日新孖結市場老闆池培明說:「損失大約3分之1(螃蟹)生意,平時在大約11月中開始蟹季。」

新天生超市職員阿月說:「對客人好大影響,因為他們無蟹食會好失望。」

上年的商業捕蟹季都是因為同樣原因而延遲了一個月,當局指會在11月中再進行評估,決定是否會再延期。

