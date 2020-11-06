舊金山確診個案有上升趨勢 華埠再有檢測活動

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州的疫情踏入11月出現輕微反彈，周五新增6,518宗，累計超過95萬多宗，死亡人數多51人，去到17,800多人。舊金山華埠周五進行了第二場免費的新冠病毒檢測，市內的確診個案近日有上升的趨勢，市府表示，隨著節日旺季的來臨，希望市民過節聚會時不忘遵守衛生指引。

舊金山市府與東華醫院合作，一連兩個星期五在華埠花園角為市民提供免費的大規模檢測，上星期做了392個檢測，全部結果呈陰性，周五亦做了428個。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩（Victor Lim）說：「比上星期的情況及流程就改善了，因為我們從上星期吸取了教訓，現在的登記都比上星期順很多。」

譚女士的身體並沒有不適，只是知道華埠有檢測，就過來買個心安。

譚女士說：「我想我健康 還有個個都健康。」

每位完成檢測的市民都會得到一個條碼，可以自行上網查詢檢測結果，林偉浩表示，為了照顧英語不太好的市民，東華醫院會負責在結果出爐後致電檢測者，逐一用中英雙語解釋結果。

林偉浩說：「了解到我們華埠大多數的長者，還有移民家庭，可能英語程度有限，所以這次我們很高興再次與東華醫院合作，有雙語服務，特別有中文翻譯，提供給我們華人社區。」

舊金山的確診個案近日有上升的趨勢，市府上星期已經宣布暫停下一階段的經濟重啟，周五新增87確診，累計12,753宗，死亡人數增兩人至151人，住院人數比起10月底，最低時的21人上升至34人。

踏入11月，多個節日接踵而來，家人及朋友之間的聚會可能會越來越多，市府提醒市民，病毒仍然未消失，建議聚會時，盡量選擇在戶外進行，參加者最多只可以來自3個不同家庭，人數不多於25人，而室內堂食的話，一桌的人數不可以超過6人，就算是親朋好友，見面時都要保持社交距離、戴口罩及勤洗手。

大型新冠病毒檢測過後，市府指正值流感高峰期，他們正構思看看會否在各個社區組織一次活動，幫民眾打流感針。

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