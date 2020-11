舊金山確診個案有上升趨勢 華埠再有檢測活動

【KTSF 陳嘉琪報道】

加州的疫情踏入11月出現輕微反彈,周五新增6,518宗,累計超過95萬多宗,死亡人數多51人,去到17,800多人。舊金山華埠周五進行了第二場免費的新冠病毒檢測,市內的確診個案近日有上升的趨勢,市府表示,隨著節日旺季的來臨,希望市民過節聚會時不忘遵守衛生指引。

舊金山市府與東華醫院合作,一連兩個星期五在華埠花園角為市民提供免費的大規模檢測,上星期做了392個檢測,全部結果呈陰性,周五亦做了428個。

舊金山應急管理局外務特派專員林偉浩(Victor Lim)說:「比上星期的情況及流程就改善了,因為我們從上星期吸取了教訓,現在的登記都比上星期順很多。」

譚女士的身體並沒有不適,只是知道華埠有檢測,就過來買個心安。

譚女士說:「我想我健康 還有個個都健康。」

每位完成檢測的市民都會得到一個條碼,可以自行上網查詢檢測結果,林偉浩表示,為了照顧英語不太好的市民,東華醫院會負責在結果出爐後致電檢測者,逐一用中英雙語解釋結果。

林偉浩說:「了解到我們華埠大多數的長者,還有移民家庭,可能英語程度有限,所以這次我們很高興再次與東華醫院合作,有雙語服務,特別有中文翻譯,提供給我們華人社區。」

舊金山的確診個案近日有上升的趨勢,市府上星期已經宣布暫停下一階段的經濟重啟,周五新增87確診,累計12,753宗,死亡人數增兩人至151人,住院人數比起10月底,最低時的21人上升至34人。

踏入11月,多個節日接踵而來,家人及朋友之間的聚會可能會越來越多,市府提醒市民,病毒仍然未消失,建議聚會時,盡量選擇在戶外進行,參加者最多只可以來自3個不同家庭,人數不多於25人,而室內堂食的話,一桌的人數不可以超過6人,就算是親朋好友,見面時都要保持社交距離、戴口罩及勤洗手。

大型新冠病毒檢測過後,市府指正值流感高峰期,他們正構思看看會否在各個社區組織一次活動,幫民眾打流感針。

