舊金山訪谷區汽車撞民居 無人受傷（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區發生汽車撞向民居的意外，事件中沒有人受傷，受影響的華裔戶主表示，在該區住了十多年，第一次遇見這樣的事。

意外現場是Leland Avenue夾Peabody街，早上11點半左右，一輛福特Flex SUV意外撞向這棟住宅的車庫。

警方表示，肇事女司機81歲，當時她載一個家人，打算來Leland街剪頭髮，泊車時意外撞向這棟建築物。

住在這裡的華裔家庭表示，15年來沒有發生過這樣的事，司徒嘉儀當時在家裡工作。

司徒嘉儀說：「看見一輛車撞向我們車庫的中間，很大聲，好像嘭一聲，全間屋都震動，好在沒有人受傷。」

他們已經請人修理車庫，司徒嘉儀說，幸好事發時車庫裡面沒有車，否則汽車受損，又要花錢修車。

警方表示，肇事女司機沒有受傷，她拒絕到醫院接受檢查。

女司機對警方表示，可能是汽車故障，警方推測可能是司機踩錯腳踏，事件中沒有人被捕。

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