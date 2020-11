舊金山訪谷區汽車撞民居 無人受傷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區發生汽車撞向民居的意外,事件中沒有人受傷,受影響的華裔戶主表示,在該區住了十多年,第一次遇見這樣的事。

意外現場是Leland Avenue夾Peabody街,早上11點半左右,一輛福特Flex SUV意外撞向這棟住宅的車庫。

警方表示,肇事女司機81歲,當時她載一個家人,打算來Leland街剪頭髮,泊車時意外撞向這棟建築物。

住在這裡的華裔家庭表示,15年來沒有發生過這樣的事,司徒嘉儀當時在家裡工作。

司徒嘉儀說:「看見一輛車撞向我們車庫的中間,很大聲,好像嘭一聲,全間屋都震動,好在沒有人受傷。」

他們已經請人修理車庫,司徒嘉儀說,幸好事發時車庫裡面沒有車,否則汽車受損,又要花錢修車。

警方表示,肇事女司機沒有受傷,她拒絕到醫院接受檢查。

女司機對警方表示,可能是汽車故障,警方推測可能是司機踩錯腳踏,事件中沒有人被捕。

