拜登在兩搖擺州反超前 喬治亞州或需重點

【有線新聞】

美國大選點票進入第三日,形勢逐漸明朗化。民主黨總統候選人拜登在兩個關鍵搖擺州,賓夕法尼亞和喬治亞反超前,進一步邁向總統寶座,但喬治亞州官員預計差距可能很小或有需要重點。特朗普陣營發聲明,指選舉未完,傳媒推算拜登勝出是「錯誤」。

拜登在喬治亞州和賓夕法尼亞州得票後來居上,稍為領先競逐連任的特朗普總統,如果拜登在喬治亞壓過特朗普,奪走這個深紅州分16票選舉人票,對特朗普而言是沉重打擊,事關特朗普即使全取其他未有結果州分,都不足270票的當選門檻。

而拜登只要再在賓夕法尼亞州、亞利桑那、內華達和北卡羅來納等搖擺州贏多一個,就夠票當選。假使拜登勝出賓夕法尼亞,他就直接夠票當選。

形勢大好的拜登在周四晚呼籲支持者保持耐性,他表示:「選民意願決定美國總統誰屬,所以每一票也要點算,正是我們目前所見的過程,就是應該這樣。民主有時會有點亂,有時也需要一點耐性,但耐性能換來回報,就是現在以至過去240年的管治體系,為世人所羨慕。」

據報特勤局已加派人員保護拜登,拜登住所一帶實施空域管制。

他的對手、特朗普未認輸。霍士新聞報道,特朗普計劃在票數差距不大的州分提出重新點票。消息人士指,特朗普最終可能會認輸,但不是現在。

特朗普陣營先後公布對喬治亞、密歇根、威斯康星、內華達和賓夕法尼亞等關鍵州分訴諸法律,其中,喬治亞和密歇根州已因證據不足駁回其暫停點票的要求。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。