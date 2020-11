節日長假臨近 灣區各縣考慮更新衛生防疫指引（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

馬上就要進入感恩聖誕假期,為防止新冠病毒傳播,灣區各縣衛生部門正在考慮更新衛生防疫指引,包括來自病毒傳播率較高的外州和國際訪客,以及去高危區出遊的灣區居民,都建議自行隔離14天。

雖然仍在疫情期間,但今年的感恩節機票價格卻比去年便宜四成左右,有可能成為吸引民眾出遊的動力。

不過衛生官員擔心,這也可能成為傳播新冠病毒的隱憂,灣區主要6個縣,Alameda、Marin、Contra Costa、舊金山、San Mateo以及Santa Clara縣的衛生官員,周四共同召開視訊會議,商討針對感恩聖誕假期採取的相應防疫措施,防止病毒大規模傳播。

其中一個考慮的方法,就是仿效紐約州從本星期開始實施的14天隔離措施,凡是來自新冠病毒傳播率較高的外州,包括國際訪客,抵達灣區後都建議自行隔離14天,除非在抵達灣區前72小時內做過新冠病毒陰性檢測,但在抵達後仍應自行隔離3天,確定沒有任何症狀後,才能離開隔離的住所,恢復正常活動。

而本地居民如果去病毒傳播風險較高的外州,或外國旅行,回來後也應同樣自行隔離14天,或做新冠病毒檢測,證明結果是陰性才能回崗工作,或返校上課。

另外,紐約州的隔離政策相對更嚴格,需要隔離的訪客,必須待在單獨且有浴室的住所,可以有送餐服務,自行觀察是否出現新冠肺炎症狀,如果違反隔離規定,可被罰款一萬元以及監禁15天。

不過本地衛生官員表示,節日期間旅行的隔離措施,在灣區仍是一個建議,而非強制性法令,希望民眾在計劃節日出遊時,也應考慮新冠病毒傳播的風險,因為全美乃至灣區確診案例都有上升趨勢。

