【KTSF】

灣區從周五早上已迎來一股冷鋒,部分地區還出現零星陣雨,白天氣溫已明顯下降,甚至低於同期的平均正常溫度。

國家氣象局表示,冷空氣將從周五一直持續到下星期初,部分地區仍有零星陣雨,也算是今冬的第一場雨。

白天最高溫度是華氏50、60度,夜晚最低氣溫只有華氏40多度。

氣象局也同時發出大浪警示,有效期從周五下午一直到周六早上,預計沿岸地區不僅海水較涼,而且有大風大浪,最高浪可達20到25英尺,預計風力於下周初減弱,但低溫天氣仍會持續。

