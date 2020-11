全美周二增10萬人確診新型肺炎 再創單日新高

【KTSF 江良慧報導】

全美新型肺炎確診個案在過去一天突破10萬宗,創單日新高,有17個州的染疫住院人數也創新高。

自從美國爆發疫情至今,單日最高新症的5天全都是在10月29日之後,印證了專家的警告,說目前是另一輪的個案急升,而且情況只會每況愈下。

而根據CNN的報導,全國目前最新的7天平均每天新症是約86,363宗,比9月4日,即只是兩個月前多出一倍,而雖然醫生經常強調,基本措施例如戴口罩和保持社交距離可以阻止疫情,但這些措施在美國多個地區仍然是有爭議。

而到周二為止,全國有至少36個州上星期的新症比前一個星期的多,當中6個州包括愛達荷、緬因、明尼蘇達、新墨西哥、俄亥俄以及賓夕凡尼亞州,周二都錄得單日新高。

