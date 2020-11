特朗普猛烈抨擊發砲指控郵遞選票作弊

【KTSF 張麗月報導】

總統大選結果仍然爭抝不斷,正當民主黨籍總統候選人拜登距離所需的270張選舉人票越來越接近之際,競逐連任的特朗普總統周四猛烈抨擊發砲,指控郵遞選票作弊。

特朗普周四在白宮向全國發表講話,繼續抨擊郵遞選票作弊,他說如果不是這些非法選票,他已經贏得大選。

特朗普說:「基本上有大量法律訴訟,因為過程不公平,我也預測,我所指的是郵遞選票,它真的摧毀我們的體制,這是個貪腐系統,令人貪腐,就算他們天生不是貪腐,但他們變得貪腐。」

特朗普指出,在北卡州,他原本領先很多票,現在仍領先,但已經不多,因為當地突然發現一大堆選票。

特朗普說:「真不可思議,那些郵遞選票,也是如此一面倒,我知道那應該是有利民主黨人,但全部都一面倒的。」

特朗普說會有許多針對選票疑問的法律訴訟,而案件涉及有人試圖偷竊選舉,做票,他不會讓這些事情發生,他點名底特律與費城。

特朗普說:「底特律與費城是全國出名最貪腐的政治地方,輕易地不負責任製造出,總統選舉的結果,一場很重要的總統選舉。」

有多個媒體網絡拒絕轉播特朗普的講話。

拜登陣營就指,特朗普對點票作弊,訴諸法律行動的指控是毫無理據,又聲稱,拜登比歷屆任何總統候選人所得的票數還要多。

拜登說:「毫無疑問,當點票完成後,參議員賀錦麗和我將是勝利者,所以我要求大家保持冷靜,這個過程是有效,電算將完成,我們很快會知道。」

在多個關鍵搖擺州,開票工作仍在點算中,其中佔20張選舉人票的賓夕凡尼亞州,當地大部份選票預料在周五可以點算完,當地一個上訴法庭周四裁定,必須容許特朗普陣營的代表在6英尺的距離外監察點票程序,而不是之前有要距離15英尺,甚至更遠。

賓夕凡尼亞州以點算89%選票,特朗普的領先優勢逐漸縮少至2%,媒體指當地有7萬幾張廢票,選務當局指這些廢票分別來自印刷錯誤,選民更改後報廢,或以親自投票而取代的選票。

特朗普陣營除了提出訴訟,要求威斯康辛州重新點票之外,也在喬治亞及內華達州提出訴訟,在喬治亞的訴訟指,共和黨的監察員觀察到有遲來的郵遞選票加入在準時到達的郵遞選票中,有佔16張選舉人票的喬治亞州,拜登也領先特朗普約一萬張票,喬治亞州預料周四會完成點票。

在內華達的訴訟就指,有已故的選民或已遷出選民在內州非法投票,並有選民到投票站卻被告知他已經投了票,有6張選舉人票的內華達州,拜登領先特朗普超過一萬張票。

此外,特朗普也打算在密歇根州提告,指控選務官員要共和黨監察員在15英尺外,而不是6英尺外監察開票。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。