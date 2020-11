法律專家指聯邦最高法院未必有權介入點票爭議

【有線新聞】

面臨法律挑戰,賓夕法尼亞州州長表明會點算每一張有效選票。美國法律專家認為最高法院這次未必有權介入點票爭議,影響選舉結果。

點票一整日,密歇根州仍在點算中,不滿的民眾包圍底特律一個票站抗議。賓夕法尼亞州亦堆積大量郵寄選票尚待處理。

選情陷入膠著,這些選票足以左右大局。面對特朗普陣營訴諸法律阻止繼續點票,當地政府表明必會點算有效合法選票。

賓夕法尼亞州州長沃爾夫表示:「我們會抵抗試圖剝奪選民權利的行動,繼續在賓夕法尼亞州管理自由公平的選舉。讓我說清楚,在賓夕法尼亞州,每一票都會點算。」

在介入大選來說,最高法院權力有限。

首先,最高法院一般只會處理經地方法官和上訴法院裁決後仍有爭議的官司。關乎大選的訴訟,必須是涉及點票結果非常接近的關鍵州出現有問題的選票。

而這些票對該州選情具決定性,足以左右大選結果,才會由最高法院定奪。但目前賓夕法尼亞州仍在點票階段,有別於點票出現非常接近的結果。

而特朗普陣營挑戰的當地延長接收郵遞選票期限至大選日後三日的做法,理論上是州政府可按憲法授權自行決定選舉時間、地點和做法的安排。

至於可否重新點票,各州亦有其規定。例如在密歇根州,如點票結果相距少於2千票或選舉人具合理機會能取勝,可以重新點票。威斯康星州的重點門檻就是得票差距少於1%。

