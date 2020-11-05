疫情影響生意 華埠「饅頭之家」新利園點心結業（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

位於舊金山華埠Stockton街以售賣饅頭聞名有「饅頭之家」之稱的新利園點心周三結業，老闆表示，全因受到疫情影響。

老闆謝太中示範炸饅頭，將中式食品融入西方社會。

新利園點心在華埠屹立近50年，由Grant街搬到現在的Stockton街，過去30年，一直以賣饅頭聞名，不過周三之後，饅頭之家終於要關門。

新利園點心老闆謝太中說：「現在的疫情，看來也不知道何時完，無限期，我的生意很冷淡，生意很難維持，很難維持，你長期頂下去，我都老了，80歲，那就結束它吧，短痛。」

30年前，謝太中剛來美國，只是新利園的一個師傅，他的妹妹才是老闆之一。

謝太中表示，華埠當時一樣有很多點心舖，生意競爭激烈，為了出奇制勝，謝太中將從中國學整饅頭的手藝帶來華埠，自此成為店舖的招牌產品。

大約在15年前，謝太中正式退休，將店舖全權交給妹妹打理，不幸的是，他的妹妹由於工作忙碌，最終病倒，謝太中因此被逼在幾個月前再次接手經營，但是遇上疫情，謝太中認為無法再堅持下去。

謝太中說：「我並不覺得可惜，因為疫情不知道何時完，但一不減租，是沒有辦法做，個個商家晚晚都來找我，問我怎麼辦，我說不知道，我自己就確定結業。」

謝太中不肯透露租金是多少，但有消息指，店舖租金要一萬元，謝太中指，如果業主不願意減租，相信華埠很多商店都做不住。

知道饅頭之家要結業，有不少老街坊都選擇周三來光顧。

熟客劉先生說：「謝博士他這裡說做到今天，所以真的可惜，所以我們今天特地帶朋友過來，一次過買多一點放在雪櫃裡留念，慢慢食。」

臨別在即，謝太中已經寫好告別宣言，是「瘟疫不散 生意維艱 結業短痛 保命消煩」，他亦指，他做饅頭的手藝，已經傳承給很多人，希望其他人可以一直傳下去。

謝太中說：「對這裡的感情很深，但依依不捨，都要想著走這條路，健康緊要，保持自己身體健康是最重要。」

老闆謝先生表示，他已經研發到一種專為糖尿病人而設的饅頭，如果不是因為疫情，將會推出市面發售，不過現在店舖要關閉，他就要想想辦法如何將產品發揚光大。

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