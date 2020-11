疫情影響生意 華埠「饅頭之家」新利園點心結業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

位於舊金山華埠Stockton街以售賣饅頭聞名有「饅頭之家」之稱的新利園點心周三結業,老闆表示,全因受到疫情影響。

老闆謝太中示範炸饅頭,將中式食品融入西方社會。

新利園點心在華埠屹立近50年,由Grant街搬到現在的Stockton街,過去30年,一直以賣饅頭聞名,不過周三之後,饅頭之家終於要關門。

新利園點心老闆謝太中說:「現在的疫情,看來也不知道何時完,無限期,我的生意很冷淡,生意很難維持,很難維持,你長期頂下去,我都老了,80歲,那就結束它吧,短痛。」

30年前,謝太中剛來美國,只是新利園的一個師傅,他的妹妹才是老闆之一。

謝太中表示,華埠當時一樣有很多點心舖,生意競爭激烈,為了出奇制勝,謝太中將從中國學整饅頭的手藝帶來華埠,自此成為店舖的招牌產品。

大約在15年前,謝太中正式退休,將店舖全權交給妹妹打理,不幸的是,他的妹妹由於工作忙碌,最終病倒,謝太中因此被逼在幾個月前再次接手經營,但是遇上疫情,謝太中認為無法再堅持下去。

謝太中說:「我並不覺得可惜,因為疫情不知道何時完,但一不減租,是沒有辦法做,個個商家晚晚都來找我,問我怎麼辦,我說不知道,我自己就確定結業。」

謝太中不肯透露租金是多少,但有消息指,店舖租金要一萬元,謝太中指,如果業主不願意減租,相信華埠很多商店都做不住。

知道饅頭之家要結業,有不少老街坊都選擇周三來光顧。

熟客劉先生說:「謝博士他這裡說做到今天,所以真的可惜,所以我們今天特地帶朋友過來,一次過買多一點放在雪櫃裡留念,慢慢食。」

臨別在即,謝太中已經寫好告別宣言,是「瘟疫不散 生意維艱 結業短痛 保命消煩」,他亦指,他做饅頭的手藝,已經傳承給很多人,希望其他人可以一直傳下去。

謝太中說:「對這裡的感情很深,但依依不捨,都要想著走這條路,健康緊要,保持自己身體健康是最重要。」

老闆謝先生表示,他已經研發到一種專為糖尿病人而設的饅頭,如果不是因為疫情,將會推出市面發售,不過現在店舖要關閉,他就要想想辦法如何將產品發揚光大。

