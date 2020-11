舊金山華埠周五再設新冠病毒檢測站（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山公共衛生局本星期五會在華埠再開設病毒檢測站。

舊金山華埠花園角上星期五開設了首個流動免費測試站,和上星期二Portola區流動測試站,共測試超過500人,結果全部都是呈陰性。

白幹榮醫生說:「多謝亞裔人士一直努力採取安全和預防措施,保護自己和社區,雖然有這麼多好消息,但呼籲大家繼續保持警惕,繼續避免病毒入侵社區。」

本星期五在華埠花園角會再擺設多一次流動測試站,開放時間是早上9點至下午4點,建議大家先打(628)228-2828,跟東華醫院先預約時間,無預約都可以在下午1點後到場做檢測。

另外在下星期二早上10點至下午5點,Portola區的25號Felton街也會再開設流動測試站,不須預約。

另外,舊金山公共衛生局一直進行追蹤與新冠病毒患者有密切接觸的人,因此會打電話通知密切接觸者,如果你不確定來電是否詐騙電話,可以留意來電號碼,市府密切接觸追蹤組都是由 (628)217-6102這個號碼打來的。

市府也會為需要在家隔離的密切接觸者提供必需品,或安排隔離酒店房間的服務。

密切接觸者追蹤組成員陳海青說:「當你有這個需求,一定記得要聽電話,之前好多情況是民眾不聽電話,我們其他小組的成員聯絡不到他們,物資送不到手。」

她又表示,有接線員識講國語、粵語或台山話。

