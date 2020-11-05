舊金山華埠周五再設新冠病毒檢測站（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山公共衛生局本星期五會在華埠再開設病毒檢測站。

舊金山華埠花園角上星期五開設了首個流動免費測試站，和上星期二Portola區流動測試站，共測試超過500人，結果全部都是呈陰性。

白幹榮醫生說：「多謝亞裔人士一直努力採取安全和預防措施，保護自己和社區，雖然有這麼多好消息，但呼籲大家繼續保持警惕，繼續避免病毒入侵社區。」

本星期五在華埠花園角會再擺設多一次流動測試站，開放時間是早上9點至下午4點，建議大家先打(628)228-2828，跟東華醫院先預約時間，無預約都可以在下午1點後到場做檢測。

另外在下星期二早上10點至下午5點，Portola區的25號Felton街也會再開設流動測試站，不須預約。

另外，舊金山公共衛生局一直進行追蹤與新冠病毒患者有密切接觸的人，因此會打電話通知密切接觸者，如果你不確定來電是否詐騙電話，可以留意來電號碼，市府密切接觸追蹤組都是由 (628)217-6102這個號碼打來的。

市府也會為需要在家隔離的密切接觸者提供必需品，或安排隔離酒店房間的服務。

密切接觸者追蹤組成員陳海青說：「當你有這個需求，一定記得要聽電話，之前好多情況是民眾不聽電話，我們其他小組的成員聯絡不到他們，物資送不到手。」

她又表示，有接線員識講國語、粵語或台山話。

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