舊金山市參事選舉選情激烈 邁珍暫領先陳詩敏（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山所有單數選區有市參事選舉，當中選情最激烈的第一區列治文區，菲律賓裔候選人邁珍暫時以25票領先，排第二的陳詩敏（Connie Chan）由於差距極小，未確定誰人當選。

列治文區市參事選舉一共有7人競逐，來自香港的移民陳詩敏在已點算的選票中，得到最多第一選擇票，有10,600多票。

被視為市長布里德重要盟友的邁珍得到9,800多票，緊隨其後，至於另一名華裔候選人李志威排第三，有4,800多票。

不過選務處經優先選擇投票方式（Rank Choice Voting）淘汰得票率較低的候選人後，邁珍後來居上，她得到13,616票反先，陳詩敏得到13,591票，僅落後25票，由於差距極小，又有選票未點算，因此未確定誰人當選。

包括華埠、北岸區、聯合廣場等地區的第三區，現任市參事佩斯金在第一輪結果公布後，得票率已過半，連任成功，佩斯金得票率58%，擊敗主要對手，得票率42%的李爾德（Danny Sauter）。

Ocean一帶、West Portal，以及Twin Peaks等的第七區選情同樣激烈，第一選擇票領先的是溫和派的殷嘉立（Joel Engardio），其次是越南裔公辯律師阮大陸。

不過經優先選擇淘汰制後，獲得現任市參事余鼎昂背書支持的梅義加（Myrna Melga）得到15,090票反先，殷嘉立得到13,189票，雖然還不是最終結果，但殷嘉立已經發聲明，承認結果很難逆轉。

兩名現任市參事，第五區的潘正義（Dean Preston）及第11區的安世輝同樣領先，有望成功連任。

第九區市參市盧凱莉（Hillary Ronen）沒有競爭對手，輕鬆連任。

近來處理眾多爭議性議題的教育委員會，唯一的華裔林謙悅（Jenny Lam）在10個候選人當中得票率排第一，有近16萬票，預計會成功連任。

至於有兩名華裔競逐的市立大學校董一職，11名候選人中得出四席，華裔王兆倫得票101,000多票暫時排第四，另一名華裔鄒智涵得到約6萬票，排第七。

在州參議員選舉方面，現任的威善高（Scott Wiener）得票率近六成，擊敗對手Jackie Fielder，成功連任。

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