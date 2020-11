舊金山市參事選舉選情激烈 邁珍暫領先陳詩敏（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山所有單數選區有市參事選舉,當中選情最激烈的第一區列治文區,菲律賓裔候選人邁珍暫時以25票領先,排第二的陳詩敏(Connie Chan)由於差距極小,未確定誰人當選。

列治文區市參事選舉一共有7人競逐,來自香港的移民陳詩敏在已點算的選票中,得到最多第一選擇票,有10,600多票。

被視為市長布里德重要盟友的邁珍得到9,800多票,緊隨其後,至於另一名華裔候選人李志威排第三,有4,800多票。

不過選務處經優先選擇投票方式(Rank Choice Voting)淘汰得票率較低的候選人後,邁珍後來居上,她得到13,616票反先,陳詩敏得到13,591票,僅落後25票,由於差距極小,又有選票未點算,因此未確定誰人當選。

包括華埠、北岸區、聯合廣場等地區的第三區,現任市參事佩斯金在第一輪結果公布後,得票率已過半,連任成功,佩斯金得票率58%,擊敗主要對手,得票率42%的李爾德(Danny Sauter)。

Ocean一帶、West Portal,以及Twin Peaks等的第七區選情同樣激烈,第一選擇票領先的是溫和派的殷嘉立(Joel Engardio),其次是越南裔公辯律師阮大陸。

不過經優先選擇淘汰制後,獲得現任市參事余鼎昂背書支持的梅義加(Myrna Melga)得到15,090票反先,殷嘉立得到13,189票,雖然還不是最終結果,但殷嘉立已經發聲明,承認結果很難逆轉。

兩名現任市參事,第五區的潘正義(Dean Preston)及第11區的安世輝同樣領先,有望成功連任。

第九區市參市盧凱莉(Hillary Ronen)沒有競爭對手,輕鬆連任。

近來處理眾多爭議性議題的教育委員會,唯一的華裔林謙悅(Jenny Lam)在10個候選人當中得票率排第一,有近16萬票,預計會成功連任。

至於有兩名華裔競逐的市立大學校董一職,11名候選人中得出四席,華裔王兆倫得票101,000多票暫時排第四,另一名華裔鄒智涵得到約6萬票,排第七。

在州參議員選舉方面,現任的威善高(Scott Wiener)得票率近六成,擊敗對手Jackie Fielder,成功連任。

