Santa Clara縣議會第三區選舉 李洲曉大幅領先朱感生

【KTSF 吳宇斌報導】

南灣Santa Clara縣有幾個頗受華裔關注的選舉,例如縣議會第三選區的議席和Cupertino市議會選舉。

Santa Clara縣議會第三選區議席由兩位華裔候選人競逐,包括從州議會轉換跑道的朱感生(Kansen Chu),和爭取席位的李洲曉(Otto Lee),李洲曉目前以超過六成的選票大幅領先朱感生。

另外有華裔參選的Cupertino市議員競選,這次選舉選兩個議席,點票結果是華裔候選人魏虹(Hung Wei)目前得票最高,有26.36%,排第二的是Catherine “Kitty” Moore,得票約23.7%當選,而另外一名華裔候選人Charlene Shulien Lee只有7.28%。

地區提案方面,以下提案都需要獲得過半數贊成票才能通過。

Mountain View C提案禁止在40英尺寬以下的街道停放大型車輛,提案目前獲得接近57%選民投贊成票。

Santa Clara市E提案提高酒店稅率4百分點,目前點票結果顯示,有接近75%的贊成票。

Milpitas F提案建議連續8年增加銷售稅,由9%提高到9.25%,目前有超過六成選民支持。

聖荷西H提案賭場卡房(cardrooms)加稅提案,暫時獲得超過73%的選民投贊成票。

